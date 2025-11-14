संदिग्ध गतिविधि देखकर पुलिस ने छात्रों के बैग चेक किए, ऐसे-ऐसे सामान मिले; मच गया हड़कंप
मेरठ के एनएएस डिग्री कॉलेज में छात्रों के बैग से दो तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। गिरफ्तार छात्र ने कबूल किया कि तमंचे उसके थे और वह कॉलेज में वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्हें साथ रखता था। पुलिस ने छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। किताबों के साथ बैग में हथियार लेकर चलना छात्रों को सगल बन गया है। आइआइएमटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बैग में पिस्टल और तमंचे मिलने की घटना अभी चर्चा में थी। गुरुवार को एनएएस डिग्री कालेज के छात्रों के बैग में दो तमंचे और कारतूस मिले है।
वर्चस्व कायम करने के लिए छात्र बैग में तमंचा और कारतूस लेकर चलते थे। पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक छात्र को पकड़ लिया है, जबकि दूसरा छात्र मौके से बैग छोड़कर भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए छात्र ने कबूल किया है कि दोनों ही तमंचे उसके है।
मुजफ्फरनगर के रामराज निवासी दीपांशु शर्मा एनएएस डिग्री कालेज में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है, जो अपने मामा के घर इंचौली के नगली आसमाबाद में रहता है। दीपांशु के साथ उसके मामा का बेटा भी बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है।
सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि एनएएस डिग्री कालेज के सामने से सिविल लाइन पुलिस ने गुजरते हुए छात्रों की गतिविधि को देखकर उनका बैग चेक किया। दीपांशु शर्मा का बैग चेक किया जा रहा था। इसी बीच उसके मामा का बेटा अपना बैग मौके पर ही छोड़कर भाग गया।
उक्त छात्र नाबालिग था। इसलिए पुलिस ने उसका पीछा नहीं किया। दोनों बैग के अंदर एक-एक तमंचा और एक-एक कारतूस बरामद हुआ है। दीपांशु को दोनों बैग के साथ पुलिस थाने लेकर आई है। दीपांशु ने बताया कि दोनों ही तमंचे और कारतूस उसके ही है।
कालेज में वर्चस्व कायम करने के लिए बैग में तमंचा और कारतूस लेकर चलते थे। कई छात्रों को तमंचा दिखाकर धमकी भी दे चुके थे। प्राचार्य मनोज अग्रवाल ने बताया कि उन्हें इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी।
दो दिनों में कालेज के छात्रों पर तमंचा और पिस्टल मिलने की दूसरी घटना हुई है। ऐसे में स्कूलों के बाहर भी संदिग्ध दिखने वाले छात्रों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा। पकड़े गए एनएएस कालेज के छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से दो तमंचे बरामद किए गए है।
अभिषेक तिवारी, सीओ सिविल लाइन
