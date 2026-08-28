Namo Bharat: दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर आज टूटेगा एक दिन पहले बना यात्रियों की संख्या का रिकार्ड! 1.55 लाख+ ने किया था सफर

जागरण संवाददाता, मेरठ। रक्षाबंधन के त्योहार दिल्ली-मेरठ नमो भारत काॅरिडोर पर सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या यानी गुरुवार को इस कारिडोर पर 1.55 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। यह अब तक की सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप है।

अनुमान है कि रक्षाबंधन के दिन यानी शुक्रवार को यह संख्या पौने दो लाख से अधिक पहुंच सकती है। हालांकि इसका आंकड़ा शनिवार को उपलब्ध होगा। एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) के अनुसार शुक्रवार को त्योहार और वीकेंड के संयोग के चलते यह आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है।