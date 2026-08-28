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Namo Bharat: दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर आज टूटेगा एक दिन पहले बना यात्रियों की संख्या का रिकार्ड! 1.55 लाख+ ने किया था सफर

By Pradeep Diwedi Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Fri, 28 Aug 2026 06:02 PM (IST)

Namo Bharat: रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 1.55 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया, ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. त्योहार के दिन पौने दो लाख यात्री संख्या पार होने की उम्मीद।

  2. लोगों की यात्रा की आदतों में बड़े बदलाव का संकेत।

जागरण संवाददाता, मेरठ। रक्षाबंधन के त्योहार दिल्ली-मेरठ नमो भारत काॅरिडोर पर सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या यानी गुरुवार को इस कारिडोर पर 1.55 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। यह अब तक की सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप है।

अनुमान है कि रक्षाबंधन के दिन यानी शुक्रवार को यह संख्या पौने दो लाख से अधिक पहुंच सकती है। हालांकि इसका आंकड़ा शनिवार को उपलब्ध होगा। एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) के अनुसार शुक्रवार को त्योहार और वीकेंड के संयोग के चलते यह आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है।

पहले भी टूटते रहे हैं रिकार्ड

गौरतलब है कि यह इस साल का तीसरा बड़ा राइडरशिप रिकार्ड है। इससे पहले 8 जून 2026 को करीब 1 लाख 25 हजार 500 यात्रियों ने एक ही दिन में यात्रा कर कारिडोर की तत्कालीन सर्वाधिक दैनिक राइडरशिप दर्ज कराई थी। इसके बाद जुलाई में कांवड़ यात्रा के दौरान भी लगभग 1.50 लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान जताया गया था, जिसने पिछला रिकार्ड पीछे छोड़ दिया था।

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अब रक्षाबंधन के मौके पर यह आंकड़ा 1.55 लाख के पार पहुंचकर एक बार फिर नया मुकाम बना चुका है। जानकारों का मानना है कि यह लगातार बढ़ता आंकड़ा सिर्फ त्योहारी भीड़ का नतीजा नहीं, बल्कि एनसीआर में लोगों की यात्रा आदतों में आ रहे बड़े बदलाव का संकेत है। पहले जहां निजी वाहनों को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं अब तेज, सुरक्षित और समयबद्ध होने के कारण नमो भारत यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही है। एनसीआरटीसी (NCRTC) अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भी यह ट्रेन सेवा दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनी रहेगी।

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त्योहार के लिए विशेष तैयारी

रक्षाबंधन पर यात्रियों अधिक संख्या की संभावना को देखते हुए एनसीआरटीसी ने पहले से ही खास इंतजाम किए थे। 27 और 28 अगस्त को नमो भारत की नियमित सेवाओं के अलावा दोनों दिन मिलाकर कुल 47 अतिरिक्त ट्रिप्स चलाई जा रही हैं, ताकि यात्रियों को प्रतीक्षा न करनी पड़े। इन अतिरिक्त फेरों के कारण हर आठ मिनट पर ट्रेन उपलब्ध कराई जा रही है। यह सेवा पूरे कारिडोर पर सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच संचालित हो रही है।

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