    पांचवीं पास ने बनवा दीं 100 बोगस कंपनियां, 42 करोड़ रुपये GST हड़पा, UP पुलिस ने तीन दबोचे  

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:23 PM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम पुलिस ने बोगस कंपनियां बनाकर करोड़ों की जीएसटी हड़पने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पांचवीं पास सरग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में पकड़े गए आरोपितों के बारे में जानकारी देतीं एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बोगस कंपनियां बनाकर करोड़ों की जीएसटी हड़पने वाले गिरोह का राजफाश किया है। इस गिरोह का सरगना पांचवीं कक्षा पास है। इसने 100 से ज्यादा बोगस कंपनियां बनवा दीं और जरूरतमंद कारोबारियों के लिए फर्जी ई-वे बिल जनरेट कर 42 करोड़ रुपये राजस्व की हानि सरकार को पहुंचा दी। पुलिस ने सरगना समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, इनमें दो आरोपित अकाउंटिंग व जीएसटी का कार्य करते हैं।

    पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने प्रेसवार्ता में बताया कि सोमवार देर शाम बिलासपुर मार्ग से अफजल, मोनिस अली निवासी मुहल्ला मल्हूपुरा थाना सिविल लाइंस और मोहम्मद हफीज निवासी ग्राम तिगरी नई मंडी कोतवाली को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से क्रेटा कार, छह मोबाइल फोन, पांच लैपटाप, 34 फर्जी फर्मों के प्रपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड, चेक बुक बरामद की गई।

    तीनों आरोपित 2023 से फर्जी कंपनियां बनाकर ई-वे बिल बनाने का काम कर रहे थे। मोहम्मद हफीज और मोनिस सीए व अकाउंटिंग का कार्य करता था। इनके द्वारा पहले फर्जी तरीके से कंपनियां रजिस्टर्ड कराई जाती हैं। इनके माध्यम से ट्रांजक्शन दिखाकर फर्जी तरीके से जीएसटी भरा जाता है और फिर आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की औपचारिकताओं को पूरा करके क्लेम किया जाता था।

    इन फर्मों को बनाने का मास्टरमाइंड अफजल है, जो कक्षा पांच तक ही पढ़ा है। अभी तक की जांच में 34 फर्मों के जरिए इन लोगों ने 42 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 100 से अधिक फर्मों का डेटा लैपटाप और मोबाइल में सुरक्षित है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपित मोनिस एलएलबी कर रहा है, जबकि हफीज एलएलबी कर चुका है।

    लगभग 50 फर्मों को फर्जी जीएसटी व ई-वे बिल बनाने में प्रयोग

    पूछताछ में आरोपित हफीज ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात मोनिस व अफजल से हुई। इन्होंने बताया कि यदि हम लोगों की फर्जी फर्में बनाकर उनसे ई-वे बिल आदि जनरेट करके जरूरतमंद को मुहैया कराएं तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा।

    इसके बाद ये भोले-भाले लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर उनसे बैंक खाते व जीएसटी फर्म खुलवाकर फर्जी जीएसटी बिल व ईवे बिल काटने लगे। अब तक करीब 40 से 50 फर्मों को फर्जी जीएसटी व ई वे बिल बनाने में प्रयोग किया है। एसपी क्राइम ने बताया कि गिरोह के सरगना अफजल के पास कई लग्जरी गाड़ियां और मकान हैं। इसकी संपत्तियों को चिह्नित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।