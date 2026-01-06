पांचवीं पास ने बनवा दीं 100 बोगस कंपनियां, 42 करोड़ रुपये GST हड़पा, UP पुलिस ने तीन दबोचे  

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बोगस कंपनियां बनाकर करोड़ों की जीएसटी हड़पने वाले गिरोह का राजफाश किया है। इस गिरोह का सरगना पांचवीं कक्षा पास है। इसने 100 से ज्यादा बोगस कंपनियां बनवा दीं और जरूरतमंद कारोबारियों के लिए फर्जी ई-वे बिल जनरेट कर 42 करोड़ रुपये राजस्व की हानि सरकार को पहुंचा दी। पुलिस ने सरगना समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है, इनमें दो आरोपित अकाउंटिंग व जीएसटी का कार्य करते हैं।

पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने प्रेसवार्ता में बताया कि सोमवार देर शाम बिलासपुर मार्ग से अफजल, मोनिस अली निवासी मुहल्ला मल्हूपुरा थाना सिविल लाइंस और मोहम्मद हफीज निवासी ग्राम तिगरी नई मंडी कोतवाली को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से क्रेटा कार, छह मोबाइल फोन, पांच लैपटाप, 34 फर्जी फर्मों के प्रपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड, चेक बुक बरामद की गई।

तीनों आरोपित 2023 से फर्जी कंपनियां बनाकर ई-वे बिल बनाने का काम कर रहे थे। मोहम्मद हफीज और मोनिस सीए व अकाउंटिंग का कार्य करता था। इनके द्वारा पहले फर्जी तरीके से कंपनियां रजिस्टर्ड कराई जाती हैं। इनके माध्यम से ट्रांजक्शन दिखाकर फर्जी तरीके से जीएसटी भरा जाता है और फिर आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की औपचारिकताओं को पूरा करके क्लेम किया जाता था।

इन फर्मों को बनाने का मास्टरमाइंड अफजल है, जो कक्षा पांच तक ही पढ़ा है। अभी तक की जांच में 34 फर्मों के जरिए इन लोगों ने 42 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 100 से अधिक फर्मों का डेटा लैपटाप और मोबाइल में सुरक्षित है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपित मोनिस एलएलबी कर रहा है, जबकि हफीज एलएलबी कर चुका है।