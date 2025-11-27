मेडिकल कॉलेज से बैरक में भेजी गई मुस्कान, क्या बेटी को भी रखेगी साथ? DNA टेस्ट पर जेल प्रशासन ने दिया ये जवाब

जागरण संवाददाता, मेरठ। बुधवार को मेडिकल कॉलेज से मुस्कान को जेल की बैरक नंबर 12ए में शिफ्ट कर दिया है। मुस्कान और उसकी बेटी राधा पूरी तरह से स्वस्थ्य है। गुरुवार को जेल में ही बच्ची का टीकाकरण कराया जाएगा।

अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से जेल प्रशासन से बच्ची के डीएनए की लिखित रुप से मांग नहीं की गई। इसलिए जेल प्रशासन की तरफ से डीएनए जांच की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। जेल में पहुंचते ही मुस्कान को अन्य महिला बंदियों ने बेटी को जन्म देने पर बधाई दी। जेल में नियमित मेडिकल जांच में मुस्कान गर्भवती मिली थी। मेडिकल कॉलेज में सोमवार शाम 6:50 पर मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया।

जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और उसकी बेटी राधा पूरी तरह से स्वस्थ्य बताया है। नार्मल प्रसव होने की वजह से मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों ने मुस्कान और उसकी बेटी को जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। उसके बाद बुधवार की दोपहर को कड़ी पुलिस सुरक्षा में मुस्कान और बेटी को पुलिस लाइन की गाड़ी में बैठाकर जेल परिवार में छोड़ दिया गया।