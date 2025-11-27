Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेडिकल कॉलेज से बैरक में भेजी गई मुस्कान, क्या बेटी को भी रखेगी साथ? DNA टेस्ट पर जेल प्रशासन ने दिया ये जवाब

    By Sushil Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:11 AM (IST)

    मुस्कान को मेडिकल कॉलेज से वापस जेल के बैरक में भेज दिया गया है। सवाल यह है कि क्या उसकी बेटी को भी उसके साथ रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने डीएनए टेस्ट पर जवाब दिया है, जिसके नतीजे आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्ची के भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बुधवार को मेडिकल कॉलेज से मुस्कान को जेल की बैरक नंबर 12ए में शिफ्ट कर दिया है। मुस्कान और उसकी बेटी राधा पूरी तरह से स्वस्थ्य है। गुरुवार को जेल में ही बच्ची का टीकाकरण कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से जेल प्रशासन से बच्ची के डीएनए की लिखित रुप से मांग नहीं की गई। इसलिए जेल प्रशासन की तरफ से डीएनए जांच की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है।

    जेल में पहुंचते ही मुस्कान को अन्य महिला बंदियों ने बेटी को जन्म देने पर बधाई दी। जेल में नियमित मेडिकल जांच में मुस्कान गर्भवती मिली थी। मेडिकल कॉलेज में सोमवार शाम 6:50 पर मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया।

    जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और उसकी बेटी राधा पूरी तरह से स्वस्थ्य बताया है। नार्मल प्रसव होने की वजह से मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों ने मुस्कान और उसकी बेटी को जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। उसके बाद बुधवार की दोपहर को कड़ी पुलिस सुरक्षा में मुस्कान और बेटी को पुलिस लाइन की गाड़ी में बैठाकर जेल परिवार में छोड़ दिया गया।

    वहां से मुस्कान को बैरक नंबर 12ए में बेटी के साथ रखा गया है। इसी बैरक में छोटे बच्चों के साथ महिलाएं रहती है। पहले से भी कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ इस बैरक में मौजूद थी।

    जेल अधीक्षक ने बताया कि गुरुवार को मुस्कान की बेटी को टीकाकरण कराया जाएगा। जेल की महिलाओं ने भी मुस्कान को बेटी होने पर बधाई दी। फिलहाल मुस्कान को अन्य महिलाओं से ज्यादा देर मिलने नहीं दिया जा रहा है।

    बता दें कि तीन मार्च की रात ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। शव के चार टुकड़े कर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था।

    उसके बाद मुस्कान-साहिल घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए थे। 17 मार्च को दोनों लौटे। तब सौरभ हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था।

    यह भी पढ़ें- पति की कातिल मुस्कान ने पुलिस कस्टडी में दिया बेटी को जन्म