PFI In UP पीएफआई पर बैन लगने के बाद से सदस्‍यों की सक्र‍ियता बढ़ गई है। एटीएस ने मुनीर को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से पकड़ा था बुधवार को लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया था। एटीएस के प्रार्थनापत्र पर कोर्ट ने छह जुलाई से दस दिनों की पुलिस रिमांड स्वीकृत की है। बता दें क‍ि गजवा-ए-हिंद के जरिए देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची गई थी।

PFI In UP: वेस्‍ट यूपी में पीएफआई को मजबूत कर रहा था मुनीर

मेरठ, जागरण संवाददाता। खरखौदा में पकड़े गए पीएफआइ के चारों सदस्यों से एटीएस की पूछताछ के बाद मुनीर का नाम सामने आया था। तब मुजफफरनगर के मुनीर को एटीएस पकड़ लिया। आरोपितों के मंसूबे बड़े ही खतरनाक थे। गजवा-ए-हिंद के जरिए देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे थे। एटीएस पहले ही उनके कब्जे से गजवा-ए-हिंद का साहित्य बरामद कर चुकी है। खरखौदा थाने से उक्त मुकदमे की विवेचना भी एटीएस को सौंप दी गई थी। ताकि उनके सभी मंसूबों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा सकें। सितंबर 2022 को पीएफआइ के सदस्यों को मुस्लिम लोगों को गजवा-ए-हिंद साहित्य बांटते हुए खरखौदा पुलिस ने पकड़ा था। गजवा-ए-हिंद साहित्य के अलावा उनके कब्जे से एक पैन ड्राइव भी बरामद की गई है, जिसमें धार्मिक भावना भड़काने के कुछ दस्तावेज भी मिले है। साथ ही पीएफआइ सदस्यों की कुछ जानकारी भी मिली है। साथ ही मुस्लिम युवाओं का कुछ डेटा भी तैयार किया गया था। फोरेंसिंक लैब से पैन ड्राइव का पूरा हासिल किया जा चुका है। उसमें भी काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। पुलिस की जांच में आया कि मोहम्मद शादाब अजीम कासमी सीएए की हिंसा का भी मास्टरमाइंड था। उसने शामली कोतवाली क्षेत्र में हिंसा कराई थी, जबकि मौलाना साजिद शामली कोतवाली के अलावा कैराना में भी सीएए की हिंसा में शामिल हुआ था। इसी तरह से मुफ्ती शहजाद ने मेरठ में सीएए को लेकर हुई हिंसा का मास्टरमाइंड था। उसके खिलाफ लिसाड़ीगेट, नौचंदी थानों में मुकदमे भी दर्ज हुए थे। उसी समय मुरादनगर गाजियाबाद में भी सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करने में शहजाद उप्रदवियों के साथ शामिल था। उससे पहले भी 2017 में लिसाड़ीगेट में हुए सांप्रदायिक टकराव में भी शहजाद को नामजद किया गया था। इस्लाम कासमी पर भी कोतवाली मुजफ्फरनगर में सीएए को लेकर हिंसा फैलाने के नाम पर आरोपित बनाया गया था। यह सभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रह चुके है।ये है गजवा-ए-हिंद : इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग और इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गजवा-ए-हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है।

Edited By: Prabhapunj Mishra