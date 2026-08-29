ट्रेनों की लेट-लतीफी को लेकर रेल मंत्री से मिले MP डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी, गोल्डन टेंपल के समय परिवर्तन की रखी मांग

जागरण संवाददाता, मेरठ। ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर दैनिक यात्रियों की शिकायतों को लेकर राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने जागरण केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन कई बार दो-दो घंटा विलंबित हो रही है, ऐसे में दैनिक यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री समय से कार्य स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं साथ ही कई बार ट्रेन रात 12:00 के बाद मेरठ आ रही है जिससे लोगों को घर पहुंचना में दिक्कत आ रही है।

दैनिक यात्रियों का प्रतिनिधि मंडल बीते रविवार को इस संबंध में डा. लक्ष्मीकान्त से मिला था। रेल मंत्री ने इस संबंध में परीक्षण कर कर समाधान करने का आश्वासन दिया है। राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकान्त ने वाया मेरठ होकर जाने वाली प्रमुख ट्रेन गोल्डन टेंपल के समय में परिवर्तन की भी मांग की है।

कहा यह ट्रेन पहले रात 9:15 बजे मेरठ से रवाना होती थी और सुबह 5:00 अमृतसर पहुंचती थी। वर्तमान में यह ट्रेन रात 12:30 बजे मुंबई से मेरठ आती है। अमृतसर से ट्रेन रात 2:00 बजे मेरठ आती है जिससे लोगों को देर रात स्टेशन पहुंचना पड़ता है। आवागमन के साधन के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मेरठ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर स्वर्ण मंदिर के दर्शन कर एक दिन में लौट आते थे अब ऐसा संभव नहीं है।