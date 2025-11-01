आयकर की भूल-भुलैया में अब मोटू-पतलू दिखाएंगे राह...डाउनलोड करें ई-कामिक बुक

जागरण संवाददाता, मेरठ। देश के स्कूली बच्चों में कर जागरूकता के उद्देश्य से आयकर विभाग ने अनोखी पहल शुरू की है। विभाग की ओर से आठ कामिक पुस्तकों की विशेष श्रंखला जारी की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई इस पहल के जरिए नई पीढ़ी को कर साक्षर बनाने के साथ ही कर जिम्मेदार भी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस रोचक श्रंखला में लोकप्रिय पात्र मोटू-पतलू को शामिल किया गया है, जो मनोरंजक ढंग से बच्चों को टैक्स की महत्ता और देश के विकास में उसकी भूमिका समझाते हैं।

यह कामिक श्रंखला विभिन्न भारतीय भाषाओं में आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने सभी संबद्ध विद्यालयों से इस शिक्षाप्रद सामग्री को विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों से साझा करने को कहा है। साथ ही स्कूलों को सलाह दी है कि वे इन कामिक्स की विषयवस्तु को अपनी जागरूकता गतिविधियों में शामिल करें, ताकि कर साक्षरता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके।

अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती भाषाओं में यह कामिक बुक की डिजिटल प्रति आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in/Pages/comic-books.aspx पर देखी, पढ़ी और डाउनलोड की जा सकती है। इसमें ई-कामिक बुक के साथ ही विज्ञज्ञपन, वीडियो, आडियो व इवेंट गैलरी में तरह-तरह की जागरूक करने वाली सामग्री अपलोड की गई है। इसके साथ ही आरोहण और प्रतिध्वनि नामक काफी टेबल ई-बुक में पिछले दशकों में विकास में आयकर की भूमिका और विज्ञापनों के नजरिए से आयकर विभाग के विकास को दर्शाया गया है।

मोटू-पतलू सिखा सुनाएंगे कहानी इन्कम टैक्स परी की

आयकर विभाग की ओर से प्रस्तुत आठ कामिक श्रंखलाओं को अलग-अलग शीर्ष से तैयार किया गया है। इनमें मोटू पतलू और कायदे का फायदा, हमारा भारत महान, हम साथ-साथ हैं, आनलाइन जिंदगी, डर के आगे जीत है, कहानी इन्कम टैक्स की, टैक्स परी और कहानी पैन कार्ड की, शीर्षक हैं। आयकर अधिकारी मोटू-पतलू को बताते हैं कि यदि हम अपनी टीडीएस व एडवांस टैक्स की किस्तें समय पर भरेंगे तो हम वर्ष के अंत तक अपना आयकर आसानी से चुका पाएंगे और साथ ही देश की उन्नति में अपना योगदा समय से दे पाएंगे।

तब आजादी का अमृत काल सही रूप में आएगा

इन कामिक बुक में एक जानकारी बाबू हैं जो आयकर से जुड़ी हर जानकारी लोगों को मुहैया कराते हैं। बुक में उनका परिचय विशेष अंदाज में दिया गया है। ‘नाम मेरा है जानकारी बाबू, समझदारी से प्रत्येक कार्य करता हूं। आयकर से जुड़ी हर जानकारी, मैं सबको बतलाता हूं। देश का प्रत्येक नागरिक, जब आयकर समय चुकाएगा। तब आजादी का अमृत काल सही रूप में आएगा।’