Monsson Rain In Meerut: पश्चिमी यूपी में मानसून मेहरबान, चार दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

Monsoon Rain In Meerut मेरठ में मानसून की बारिश जमकर हो रही है। शनिवार को जहां दिनभर बरसे मेघ तो रविवार को भी भारी बारिश की चेतावनी है। मानसून मेहरबान है 24 मिलीमीटर वर्षा हुई शनिवार शाम साढ़े पांच बजे तक। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहा सामान्य से। 89 मिलीमीटर बरसात जुलाई में अब तक हो चुकी है। 12 जुलाई तक बरसात जारी रहने की संभावना है।

Rain In Meerut: दिनभर बरसे मेघ, मानसून मेहरबान

मेरठ, जागरण संवाददाता। मानसून पश्चिम उत्तर पदेश में मेहरबान है। जुलाई में दूसरी बार अच्छी बरसात देखने को मिली। सुबह के समय मौसम विभाग का आरेंज अलर्ट शनिवार दोपहर बाद रेड अलर्ट में परिवर्तित हो गया। जुलाई में अब तक 89 मिलीमीटर बरसात हो गई है। निजी मौसम एजेंसी स्काइमेट के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं का प्रवाह पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यही कारण है कि शनिवार को सुबह से मेघ बरसने लगे। मेरठ और अलीगढ़ में था आरेंज अलर्ट रुक-रुक पूरे दिन पानी बरसता रहा। दोपहर एक बजे तक मेरठ से लेकर अलीगढ़ तक आरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं, तीन बजे मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर के लिए रेड अलर्ट हो गया। शाम साढ़े पांच बजे तक 24 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। मौसम सुहाना बना रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री कम 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 12 तक अच्छी बारिश की संभावनाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि मानसून पूरी तरह सक्रिय है। रविवार को भी भारी बरसात का अंदेशा है। 12 जुलाई तक बरसात जारी रहने की संभावना है।

50 वर्ग मीटर की छत से 1200 लीटर पानी का संग्रहण वर्षा जल भूगर्भ रीचार्ज करने का उपयुक्त माध्यम है। अगर 50 वर्ग मीटर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगी हो तो शनिवार को हुई बरसात से 1200 लीटर स्वच्छ पानी की बचत हो सकती थी।

इंडियन वाटर रिसोर्स सोसायटी के मेरठ शाखा के संयोजक बीडी शर्मा ने बताया कि इतने पानी से दो परिवारों की एक दिन जरूरत आराम से पूरी हो सकती है। भूगर्भ जल विभाग के सहायक भू भौतिकी विद नौरतन कमल ने कहा कि वर्षा जल पूरी तरह स्वच्छ होता है।

मानसून सीजन में पहली बरसात के बाद वायुमंडल के प्रदूषण के कण पूरी तरह धरती में समा जाते हैं। वातावरण शुद्ध हो जाता है।

दूसरी बरसात का पानी पीने के योग्य होता है। पानी की कमी के कारण गुजरात कच्छ राज्य में तो लोग वर्षा जल का संग्रहण कर इसे लंबे समय तक पीने के लिए प्रयोग करते हैं।

Edited By: Abhishek Saxena