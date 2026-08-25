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मेरठ में मिट्टी से भरा कलश सिर पर रखकर विधायक ने की समरसता पदयात्रा, संत रविदास के 650वें जयंती वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित

By Pradeep Diwedi Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Tue, 25 Aug 2026 02:15 PM (IST)

Meerut News: मेरठ में संत रविदास की 650वीं जयंती पर विधायक अमित अग्रवाल ने वाराणसी से लाई गई मिट्टी के कलश के साथ समरसता पदयात्रा की।

भाजपा के समरसता अभियान के अंतर्गत शिव मंदिर से मिट्टी से भरे कलश को सिर पर रखकर पदयात्रा निकालते कैंट विधायक अमित अग्रवाल। सौ. प्रतिनिधि

भाजपा के समरसता अभियान के अंतर्गत शिव मंदिर से मिट्टी से भरे कलश को सिर पर रखकर पदयात्रा निकालते कैंट विधायक अमित अग्रवाल। सौ. प्रतिनिधि

HighLights

  1. विधायक अमित अग्रवाल ने मेरठ में समरसता पदयात्रा का नेतृत्व किया।

  2. संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी से लाई गई मिट्टी का कलश।

जागरण संवाददाता, मेरठ। संत रविदास महाराज के 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कैंट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

नेताजी नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर से विधायक अमित अग्रवाल ने मिट्टी का कलश सिर पर रखकर पद यात्रा की। यह मिट्टी रविदास महाराज की जन्मस्थली वाराणसी से लाई गई थी, जिसका वितरण भाजपा की ओर से सभी मंडलों में किया जा रहा है। रविशंकर शास्त्री को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। 

वहीं कंकरखेड़ा स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में पुजारी सुरेश त्रिपाठी व सोफीपुर में आयोजित श्री शिवमहापुराण में सम्मिलित होकर अरविंद शास्त्री को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। गंगानगर मंडल के कसेरूखेड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित कलश यात्रा में भी विधायक ने सहभागिता की।

विधायक ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जीवन और उनके विचार भारतीय समाज को समानता, भाईचारे, सेवा और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने समाज को ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता एवं एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

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भाजपा का संत संपर्क अभियान, मंदिर के पुजारी का किया सम्मान

मेरठ : संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक समरसता अभियान एवं संत संपर्क अभियान के अंतर्गत सोमवार को पूजन किया।
भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कंकरखेड़ा में करनाल हाईवे स्थित श्री राम शिव मंदिर में पुजारी पवन सुयाल काे सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राकेश गुप्ता, सामाजिक समरसता अभियान के महानगर संयोजक अजय दीवान उपस्थित रहे।

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