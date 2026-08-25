मेरठ में मिट्टी से भरा कलश सिर पर रखकर विधायक ने की समरसता पदयात्रा, संत रविदास के 650वें जयंती वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित

जागरण संवाददाता, मेरठ। संत रविदास महाराज के 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कैंट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

नेताजी नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर से विधायक अमित अग्रवाल ने मिट्टी का कलश सिर पर रखकर पद यात्रा की। यह मिट्टी रविदास महाराज की जन्मस्थली वाराणसी से लाई गई थी, जिसका वितरण भाजपा की ओर से सभी मंडलों में किया जा रहा है। रविशंकर शास्त्री को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

वहीं कंकरखेड़ा स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में पुजारी सुरेश त्रिपाठी व सोफीपुर में आयोजित श्री शिवमहापुराण में सम्मिलित होकर अरविंद शास्त्री को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। गंगानगर मंडल के कसेरूखेड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित कलश यात्रा में भी विधायक ने सहभागिता की।