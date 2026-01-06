मिशन एग्जामिनेशन: ISC 12वीं फिजिक्स बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर

इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के पास करीब 70 दिनों का समय शेष है। फिजिक्स का पेपर विज्ञान वर्ग के बायो व गणित, दोनों के ही परीक्षार्थियों के लिए जरूरी है। ऐसे में परीक्षार्थियों को तैयारी भी उसी तरह से करनी चाहिए। यहां यह माडल पेपर दिया जा रहा है।