    मिशन एग्जामिनेशन: ISC 12वीं फिजिक्स बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:15 PM (IST)

    सीआईएससीई की आईएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा का फिजिक्स का पेपर 16 मार्च को होगा। विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए यह पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण है।  ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी सीआइएससीई की बोर्ड परीक्षा में आइएससी-12वीं की बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स का पेपर 16 मार्च को होगा। 

    यह भी पढ़ें- कक्षा 12 ISC फिजिक्स मॉडल पेपर की आंसर की और विशेषज्ञ टीचर के टिप्स

    यहां से डाउनलोड करें माडल पेपर

    ISC Physics Model Paper12th.pdf

    इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के पास करीब 70 दिनों का समय शेष है। फिजिक्स का पेपर विज्ञान वर्ग के बायो व गणित, दोनों के ही परीक्षार्थियों के लिए जरूरी है। ऐसे में परीक्षार्थियों को तैयारी भी उसी तरह से करनी चाहिए। यहां यह माडल पेपर दिया जा रहा है।  

     गुरुवार को देखें 12वीं केमिस्ट्री का माडल पेपर 