मेरठ की शिक्षिका शीतल देवल ने रचा कीर्तिमान, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से होंगी सम्मानित

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिले के राजकीय हाईस्कूल कुढला की शिक्षिका शीतल देवल ने एक बार फिर मेरठ का नाम गौरवान्वित किया है। शिव नाडर प्रतिष्ठान भारत एवं आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन के सैद प्रबंध विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार में भौतिक विज्ञान विषय में चयनित होकर उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

आगामी पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित किया जाएगा। शिक्षिका शीतल देवल पिछले कई वर्षों से लगातार मेरठ का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने प्रकाश का एक अनोखा उपकरण तैयार किया है, जिसके माध्यम से प्रकाश की प्रमुख घटनाओं को एक ही मंच पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा सकता है।