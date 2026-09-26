यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्पादों संग खेल विश्वविद्यालय की उपस्थिति को भी मिली सराहना

जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेरठ की भी दमदार उपस्थिति को भी सराहना मिल रही है। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार से शुरू हुए इस ट्रेड शो के उद्धाटन अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन स्टाल पर निरीक्षण किया उनमें शिप्रा शर्मा का लिप्पन आर्ट भी शामिल रहा। खेल उत्पाद, गजक, विभिन्न तरह के उत्पाद, प्रकाशन उद्योग समेत लगभग 40 स्टाल लगे हैं। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की ओर से भी प्रदर्शनी लगाई गई है।

लिप्पन आर्ट की विशेषज्ञ व श्रुतकीर्ति आर्ट्स की प्रोपराइटर शिप्रा शर्मा ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपने कार्यों तथा श्रुतकीर्ति आर्ट्स के माध्यम से किए जा रहे सामाजिक प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की।