मेरठ की कान्हा गोशाला में 500 से अधिक गोवंशियों को मिलेगा आधुनिक आश्रय, दो करोड़ रुपये की लागत

जागरण संवाददाता, मेरठ। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में बेसहारा गोवंशी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद ने दो करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक कान्हा गोशाला का निर्माण मेरठ रोड पर बड़ा महादेव मंदिर के समीप किया है। यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही 500 से अधिक बेसहारा गोवंशियों को आश्रय मिलेगा। इसमें नगर क्षेत्र और आसपास के गांवों के गोवंशों को रखा जाएगा, साथ ही चारा और अन्य व्यवस्थाओं की भरपूर उपलब्धता होगी।

कान्हा गोशाला का निर्माण लगभग पांच बीघा जमीन पर किया गया है, जिसमें 1.60 करोड़ रुपये शासन की ओर से और 50 लाख रुपये नगर पालिका द्वारा दिए गए हैं। भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 40 दिनों में समाप्त होगा। इससे हस्तिनापुर रोड पर स्थित पिंजरापोल गोशाला का भार भी कम होगा।