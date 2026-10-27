मेरठ में सूबे की पहली इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप का लेआउट तैयार, जल्द ही शुरू होंगे विकास कार्य

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने लेआउट तैयार कर लिया है, जिसे कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने हरी झंडी दे दी है। अब इसको मेडा बोर्ड, शासन से स्वीकृति दिलाकर रेरा से पंजीकृत कराया जाएगा। जल्द ही यहां पर विकास कार्य शुरू करने की तैयारी है ताकि नव वर्ष पर प्लाटों का आवंटन शुरू किया जा सके।

दिल्ली रोड किनारे मोहिउद्दीनपुर, कायस्थ गांवड़ी, छज्जूपुर व इकला गांवों की भूमि खरीदकर न्यू टाउनशिप विकसित की जाएगी। 294 हेक्टेयर पर प्रस्तावित टाउनशिप के लिए समझौते के आधार पर 160 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी जा चुकी है। बाकी भूमि अधिग्रहण कानून के तहत खरीदी जाएगी। हाल ही में कंसल्टेंट कंपनी आइक्यूटी इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों व मेडा उपाध्यक्ष ने लेआउट का कमिश्नर के सामने प्रस्तुतीकरण किया था। उनकी सलाह के प्रमुख बिंदुओं को शामिल करने के बाद लेआउट को अंतिम रूप दिया गया है।

यह टाउनशिप 31 सेक्टरों में फेस-वन व फेस-टू में विकसित होगी। इस टाउनशिप के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नया शहर प्रोत्साहन योजना से धनराशि प्राप्त हुई है। यह ऐसी टाउनशिप होगी जिसमें आवास तो होंगे उसी परिसर में औद्योगिक क्षेत्र व व्यावसायिक क्षेत्र भी होंगे। नई बात यह होगी इसमें आवास के साथ ही उद्योग व व्यवसाय के लिए फ्लैट व कांप्लेक्स रहेंगे। यानी टाउनशिप का अधिकांश हिस्सा फ्लैट वाला होगा।