    बधाई हो! अब दुनियाभर में बजेगा मेरठ का 'बिगुल'... इस अथारिटी ने लगा दी ब्रांड पर मुहर

    By Anuj Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:25 PM (IST)

    मेरठ के 'बिगुल' को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण ने इसे ब्रांड के रूप में स्वीकृति दे दी है। इस अनुमोदन से मेरठ के इस विशेष उत्पाद को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह मेरठ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

    जली कोठी में बिगुल को जीआइ टैग मिलने पर आहूत कार्यक्रम मे जिला अधिकारी को सम्मानित करते कारोबारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ के बिगुल को जीआइ टैग मिलने की खुशी में मेरठ वाद्य यंत्र निर्माता व विक्रेता व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन ने समारोह का आयोजन कर जिलाधिकारी का सम्मान किया। इस दौरान जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने कहा कि बिगुल को जीआइ टैग मिलने से इसका अव्यवस्थित व्यापार व्यवस्थित होगा। केवल अधिकृत व्यक्ति ही इसका निर्माण और व्यापार कर सकेंगे।

    उन्होंने कहा कि अब अन्य वाद्य यंत्रों को भी जीआइ टैग दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान व्यापारियों ने बैंड उद्योग का कलस्टर स्थापित कर जमीन दिलाने तथा इस उद्योग को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कराने की मांग डीएम से की।

    जली कोठी स्थित जवाहर मार्केट में संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने बैंड बाजा उद्योग के पहले वाद्य यंत्र को जीआइ टैग मिलने पर सभी निर्माताओं और विक्रेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब इसका उत्पादन और व्यापार केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे। इसमें नकली उत्पाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों के निर्माण को लेकर मेरठ पूरे देश में और विदेश में प्रसिद्ध हैं। अब यहां तैयार होने वाले अन्य वाद्य यंत्रों को भी जीआइ टैग दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा।

    उन्होंने इस उद्योग के विकास में प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उप आयुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने कहा कि अब कोई भी बिगुल का निर्माण नहीं कर सकेगा। संगठन अध्यक्ष मोहित चौपड़ा ने बैंड व्यवसाय को ओडीओपी योजना में शामिल कराने की मांग जिलाधिकारी से की। संगठन महासचिव हाजी रहमतुल्लाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी उवैस ने बैंड उद्योग और व्यवसाय के लिए कलस्टर का निर्माण करके जमीन उपलब्ध कराने की मांग की।

    150 करोड़ का सालाना होता है वाद्य यंत्रों का व्यापार
    वाद्य यंत्र उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ में वाद्य यंत्रों का निर्माण 500 से ज्यादा लघु ईकाईयों में किया जाता है। वाद्य यंत्रों का मेरठ का सालाना कारोबार 150 करोड़ से ज्यादा का है। इसमें से 80 करोड़ रुपये का कारोबार अकेले बिगुल का है। एक बिगुल की कीमत 500 रुपये से शुरू होकर 6000 रुपये तक जाती है। बिगुल की मांग स्काउट गाइड, पुलिस और सेना के बैंड, राष्ट्रीय स्वयं संघ में रहती है।

    500 से ज्यादा लघु उद्योग हैं वाद्य यंत्र निर्माता
    80 करोड़ सालाना का है बिगुल का कारोबार
    6000 रुपये तक भी है एक बिगुल की कीमत