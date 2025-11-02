Language
    मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या, रात से लापता था; गांव के बाहर जंगल में मिला शव

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:14 AM (IST)

    मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के बाहर जंगल में मिला। परिजनों ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें शांत कराया। मृतक शनिवार रात से लापता था और उसके शरीर पर तीन गोलियों के निशान थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार सुबह उसका शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने कब्जे में लेने का प्रयास किया लेकिन स्वजन ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और शव उठने नहीं दिया।

    सूचना पर पहुंचे एसपी देहात के आश्वासन पर स्वजन शांत हुए और उसके बाद शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। मृतक के तीन गोली लगी हैं, जिसमें दो छाती में व एक गोली पेट में लगी है। वह रात से घर से गायब था।

    परीक्षितगढ़ के गांव अगवानपुर निवासी 28 वर्षीय राहुल पुत्र टेक चंद शनिवार की रात आठ बजे अचानक लापता हो गया। स्वजन ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। रविवार की सुबह राहुल का गोली लगा शव खुंटी अगवानपुर संपर्क मार्ग पर पर पड़ा मिला।

    सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों ने आर्थिक मुआवजे और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव उठने नहीं दिया। हत्या की सूचना पर पहुंचे एसपी देहात अभिजीत कुमार के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए और उसके बाद ही शव पोस्टमार्टम को भेजा जा सका। एसपी देहात ने बताया कि हत्या आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

    क्राइम ब्रांच, एसओजी व थाना पुलिस लगाने की बात कही। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल में लगी है। जहां गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, वहीं स्वजन से भी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रहा है। मृतक शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं।