    युवती के घर में घुसकर युवक ने कहा-मुझसे करो अपनी बेटी की शादी...विरोध पर आरोपित ने किया यह सब

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:08 PM (IST)

    मेरठ में एक युवक रूपक चौधरी एक युवती से शादी करने की जिद लेकर उसके घर में घुस गया। उसने परिवार को धमकी दी और युवती के भाई को पेचकस मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी घटना में एक बैंककर्मी बनकर एक व्यक्ति ने दिनेश कुमार से 1.97 लाख रुपये की ठगी की, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज की गई है।

    युवती से शादी करने की जिद लेकर युवक उसके घर पहुंच गया व हंगामा और मारपीट की। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। युवती से शादी करने की जिद लेकर युवक उसके घर पहुंच गया। स्वजन से कहा कि उससे युवती की शादी नहीं की तो वह पूरे परिवार को गोली मार देगा। युवती के भाई ने विरोध किया तो आरोपित ने उसे सिर में पेचकस मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। थाना रेलवे रोड पर युवती के पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    बागपत रोड स्थित एक कालोनी निवासी युवक ने बताया कि मंगलवार को वह घर पर मौजूद था। आरोपित रूपक चौधरी गाली-गलौज करता हुआ घर में घुस गया। उसने बेटी से उसकी शादी करने को कहा। जब उसने आरोपित का विरोध किया तो इसी बीच युवती के भाई ने सिर पर पेचकस से हमला कर दिया। इसमें उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गया। उसने दूसरी जगह युवती की शादी करने पर परिवार को गोली मारने की धमकी दी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।

    बैंककर्मी बनकर 1.97 लाख रुपये ठगे
    मेरठ : शिव चौक निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि 15 दिन पहले एचडीएफसी बैंक का नया क्रेडिट कार्ड लिया था। सोमवार को उनके मोबाइल पर एक एक युवक का फोन आया। आरोपित ने खुद को बैंककर्मी बताया। उसने क्रेडिट कार्ड के आखिरी चार नंबर पूछ लिए। जानकारी लेने के कुछ देर बाद ही उसके क्रेडिट कार्ड से दो बार में 1.97 लाख रुपये निकल गए। मोबाइल पर मैसेज आया तो ठगी का पता चला। थाना सदर बाजार पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।