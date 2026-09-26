मेरठ में प्रसव के बाद महिला की मौत पर हंगामा, परिवार वालों का आरोप- डीजे की तेज आवाज से बिगड़ी तबीयत

जागरण संवाददाता, सरधना। कस्बे के मुहल्ला किला खेवान निवासी महिला की सरधना-बिनौली रोड स्थित राणा मेटरनिटी होम में प्रसव के बाद मौत हो गई। शुक्रवार को देर रात एक व्यक्ति का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके भतीजे की पत्नी की मौत डीजे की तेज धमक के कारण हुई है। उधर, अस्पताल संचालिका का कहना है कि डीजे की तेज आवाज और धमक से बीपी नहीं बढ़ा है।

मुहल्ला किला कालंद चुंगी निवासी शावेज ने बताया कि उसने अपनी 24 वर्षीय पत्नी यासमीन को राणा मैटरनिटी होम में प्रसव के लिए भर्ती किया था। उसने एक लड़के को जन्म दिया। बाद में उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। शावेज का कहना है कि गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान अस्पताल के सामने से तेज आवाज में डीजे बज रहा था।

आरोप है कि डीजे की तेज धमक के दौरान अचानक यासमीन की तबीयत बिगड़ गई व उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने से हालत गंभीर हो गई। तभी चिकित्सकों ने महिला को रेफर कर दिया। स्वजन उसे मेरठ ले जा रहे थे, लेकिन यासमीन ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शावेज ने बताया कि वे शनिवार यानि आज पुलिस को तहरीर देंगे।

उधर, देर रात इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें अरशद ने आरोप लगाया कि उसके भतीजे की पत्नी यासमीन की मौत डीजे की तेज आवाज और धमक से हुई है। राणा मैटरनिटी होम की संचालिका डॉ. कमलेश राणा ने बताया कि यासमीन अस्पताल में साढ़े 10 बजे आई थी।