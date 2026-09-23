घर पर जबरन एबॉर्शन कराने से महिला की मौत, आरोपित पति फरार; अन्य मामले में भाई के घर आए युवक का शव पंखे से लटका मिला

जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर की ब्रिज विहार कॉलोनी में युवक ने पत्नी का 5 माह का एबॉर्शन करा दिया। जिसके बाद महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही आरोपित पति फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया। आरोपित पति की तलाश की जा रही है।

बृज विहार निवासी कैलाश मजदूरी करता है। उसके पहले से ही पांच बच्चे हैं। पत्नी चंचल पांच माह की गर्भवती हुई तो पति ने उसे अबॉर्शन कराने को कहा। पत्नी के मना करने पर भी पति ने अबॉर्शन की दवाई लाकर चंचल को दे दी। इसे लेने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। गर्भपात के दौरान पांच माह के शिशु की भी मौत हो गई।

कुछ देर बाद ही महिला की हालत बिगड़ गई। महिला की चीख पुकार सुनकर जब आसपास के लोग आए तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान महिला ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इस पर आरोपित फरार हो गया। सूचना पर परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व शिशु का शव कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया। आरोपित पति की पुलिस तलाश कर रही है।

भाई के पास आया था युवक, पंखे से बंधे दुपट्टे से लटका मिला शव मेरठ : जयभीमनगर में एक युवक का शव पंखे से लटका मिला। घर में घटना के समय कोई नहीं था। बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। एक दिन पहले ही युवक अपने भाई भाभी के पास आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव मर्चरी भेज दिया है।

भावनपुर के जयभीम नगर में नीरज निवासी ग्राम नवल मुजफ्फरनगर पत्नी व दो बच्चों संग रहता है। वह एक साल पहले ही यहां आया था और कमलेश पत्नी स्व. जयप्रकाश के घर में किराए पर रहते है। पति-पत्नी मजदूरी करते है।

25 वर्षीय देवा सोमवार को भाई के पास जयभीमनगर आया था। मंगलवार सुबह पति-पत्नी मजदूरी पर चले गए। घर पर देवा व दोनों बच्चे थे। सुबह दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। दोपहर में खेलने के बाद जब वह घर में अंदर आए तो उन्होंने देवा का शव पंखे पर बंधे दुपट्टे से लटका देखा। बच्चों ने शोर मचाया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

उन्होंने तत्काल नीरज व पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव कब्जे में ले लिया। फोरेंसिक टीम ने भी बारीकी से जांच की। नीरज ने बताया कि देवा अविवाहित है और सोमवार को ही उनके पास आया था। घर पर उसका कोई विवाद नहीं था। उसके पास आने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। आराम से बात कर रहा था और रात में खाना खाया था।