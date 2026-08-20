मेरठ में बीच सड़क पर पति-पत्नी और 'वो' का हाईवोल्टेज ड्रामा: प्रेमिका ने महिला के पेट पर बैठकर किए वार
Meerut News: मेरठ के सुपरटेक सूर्यनगर रोड पर एक युवक की पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें युवक भी पत्नी को पीटता दिखा। घटना का वीडियो वायरल हो गया।
HighLights
मेरठ में पत्नी-प्रेमिका के बीच हुई मारपीट।
पति ने भी अपनी पत्नी को पीटा, वीडियो वायरल।
जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बंबा बाइपास के सुपरटेक सूर्यनगर रोड पर एक अजीब घटना सामने आई, जहां दो महिलाएं सड़क पर एक-दूसरे से मारपीट करती नजर आईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे को दबोचकर थप्पड़ और लात-घूंसे मार रही हैं, जबकि आसपास लोग तमाशा देख रहे हैं। इस दौरान एक युवक भी नीचे गिरी एक महिला से मारपीट करता दिखाई दे रहा है।
यह युवक शिवपुरम का निवासी है और रोज सुपरटेक सूर्यनगर रोड पर जिम जाता है। जिम में उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसके साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। युवक की पत्नी को इस संबंध की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने अपने पति का विरोध किया।
बुधवार सुबह, जब युवक जिम गया, तो पत्नी ने उसका पीछा करना शुरू किया। सड़क पर युवक की प्रेमिका से मिलने के बाद पत्नी ने दोनों को भला-बुरा कहना शुरू कर दिया। युवक ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इस पर युवक ने सख्ती दिखाई, जिससे पत्नी ने प्रेमिका से हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच मारपीट शुरू हो गई।
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वीडियो में देखा गया कि प्रेमिका ने युवक की पत्नी के पेट पर बैठकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। यह घटना काफी देर तक चलती रही और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों महिलाओं को समझाया और घर भेजा। इस मामले में किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। सीओ रामबहादुर ने बताया कि वीडियो और घटना की जांच की जा रही है।