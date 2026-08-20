मेरठ में बीच सड़क पर पति-पत्नी और 'वो' का हाईवोल्टेज ड्रामा: प्रेमिका ने महिला के पेट पर बैठकर किए वार

जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बंबा बाइपास के सुपरटेक सूर्यनगर रोड पर एक अजीब घटना सामने आई, जहां दो महिलाएं सड़क पर एक-दूसरे से मारपीट करती नजर आईं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे को दबोचकर थप्पड़ और लात-घूंसे मार रही हैं, जबकि आसपास लोग तमाशा देख रहे हैं। इस दौरान एक युवक भी नीचे गिरी एक महिला से मारपीट करता दिखाई दे रहा है।

यह युवक शिवपुरम का निवासी है और रोज सुपरटेक सूर्यनगर रोड पर जिम जाता है। जिम में उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसके साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। युवक की पत्नी को इस संबंध की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने अपने पति का विरोध किया।