Meerut Weather Update: 10 दिन में बरसा 175 एमएम पानी, मेरठ में आज भी अच्छी बारिश के आसार

मानसून की बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है। मेरठ में पिछले तीन दिनों में जोरदार बारिश हुयी है। हालांकि सोमवार को धूप खिलने से उमस बढ़ी। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून अधिक सक्रिय रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है वैसा हो रहा है।

Meerut Weather Update: 10 दिन में बरसा 175 एमएम पानी, आज भी जारी रहेगी बरसात

मेरठ, जागरण संवाददाता। मानसून की तीव्रता इस बार रिकार्ड तोड़ रही है। लगातार पांचवें दिन भी झमाझम बरसात देखने को मिली। बरसात गन्ना, धान और खरीफ फसलों के लिए मुफीद है, लेकिन खेतों में पानी भरने से सब्जी उत्पादक किसान परेशान हैं। जुलाई में अब तक 175 मिलीमीटर (एमएम) बरसात हो चुकी है, जो पिछले कई सालों की तुलना में सबसे अधिक है। धूप निकलने से उमस बढ़ी सोमवार को दिन में धूप खिली। एक समय तो उमस और धूप रविवार को हुई जोरदार बरसात का प्रभाव कम करती दिखी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह रविवार की तुलना में 5.2 डिग्री अधिक था। मगर शाम चार बजे के बाद फिर से बादल घिर आए और अच्छी बरसात देखने को मिली। पिछले 33 घंटों में 83 मिलीमीटर बरसात हुई है। मंगलवार को भी बारिश के आसार 10 दिन में ही पूरे माह में बरसने वाले पानी का 77 प्रतिशत बरस चुका है। सवभाप कृषि विवि के मौसम केंद्र के प्रभारी डा. यूपी शाही ने बताया कि मंगलवार को भी बरसात की संभावना है। उसके बाद मानसून की तीव्रता में कमी आएगी। हालांकि बरसात जारी रह सकती है। बरसात से कई मोहल्लों की बिजली रही गुल सोमवार को बरसात से कई कालोनियों-मोहल्लों की बिजली चार से पांच घंटे तक गुल रही। सदर काली मंदिर फीडर, एल ब्लाक शास्त्रीनगर, कसेरूखेड़ा, शिव चौक, सरस्वती विहार, अजंता कालोनी, जाकिर कालोनी, गोकुल विहार, विकासपुरी, गंगा सागर कालोनी, राधा गार्डन समेत अन्य मोहल्लों की आपूर्ति बाधित हुई। आपूर्ति बाधित होने का कारण फाल्ट रहे। कसेरूखेड़ा और गंगानगर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल होने में काफी समय लगा। यहां लाइन फाल्ट के कारण मेंटीनेंस में देरी हुई।

Edited By: Abhishek Saxena