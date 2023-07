Meerut Weather Update: झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई राहत, मौसम विभाग ने जारी किया आरेंज अलर्ट

Today Meerut Weather News Update मेरठ बिजनौर अलीगढ़ बागपत सहित यूपी के सभी जिलों में मानसून की दस्तक के बाद बारिश लोगों को राहत दिला रही है। हालांकि बारिश से कई शहरों में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इधर मौसम विभाग ने मेरठ में आरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है।

बारिश में भींगते हुए जा रही स्कूटी सवार युवती। (फाइल)

Your browser does not support the audio element.

मेरठ, जागरण संवाददाता। मेरठ में कई दिन की उमस भरी गर्मी के बाद गुरुवार को सुबह से झमाझम बरसात का सिलसिला जारी है। आरंभ के दो घंटे में 35 मिलीमीटर पानी बरसा है। जिससे शहर में जल निकासी व्यवस्था भी डगमगा गई है। मौसम विभाग ने आरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन बरसात अनुमान से कहीं अधिक हुई है। बारिश अभी जारी है। यहां जारी किया है रेड अलर्ट नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट है। मानसून इस समय बिजनौर, अलीगढ़, बागपत, हापुड़, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली को आच्छादित किए हुए है। भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। हालांकि बरसात की तीव्रता कम हुई है, लेकिन रिमझिम बरसात जारी है। मेरठ सहित कई शहरों के लिए अच्छा रहा मानसून मानसून अभी तक मेरठ और आसपास के शहरों के लिए अच्छा रहा है। बारिश लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिला रही है। जुलाई माह में सीजन की यह पहली अच्छी बरसात है। इसके पहले जून में भी सामान्य बरसात देखने को मिली थी।

Edited By: Pragati Chand