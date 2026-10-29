मेरठ में करवा चौथ पर बरसात, चांद के दीदार में पड़ सकता है खलल; IMD ने जारी किया है येलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, मेरठ। करवा चौथ के पर्व के दिन गुरुवार सुबह से जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बरसात जारी है। ऐसे में शाम को चंद्रमा के बादलों के ओट में ही रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बरसात की संभावना जतायी है। अक्टूबर के अंतिम दौर में इस तरह बेमौसम बरसात से ठंड में इजाफा होगा।

मेरठ के लिए मौसम विभाग में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि यमुनानगर, पानीपत, करनाल जैसे शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इस बार जनपद में लगातार अच्छी बरसात देखने को मिल रही है। मानसून सीजन में मेरठ में अब तक की सर्वाधिक 1265 मिलीमीटर बरसात हुई है। 34 साल पुराना रिकार्ड टूटा है। यह सिलसिला अक्टूबर में भी जारी है।

मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रो मे सक्रिय हुए अर्नब चक्रवात और हिमालय में सक्रिय हुए पश्चिम विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से मेरठ और एनसीआर में बरसात देखने को मिल रही है।

करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा देख कर व्रत का पारण करती हैं, लेकिन बरसात और बादल के चलते चंद्रमा के बादलों के ओट में ही रहने की संभावना है। ऐसे महिलाओं का इंतजार लंबा हो सकता है। बरसात से वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

व्रत खोलने से पहले दें ध्यान डायटिशियन डाॅ. भावना गांधी ने व्रत खोलने से पहले महिलाओं को कुछ बातें ध्यान रखने की सलाह दी है। उनके अनुसार करवाचौथ पर पूरा दिन व्रत में महिलाएं कुछ नहीं खाती हैं। पानी भी नहीं पीती हैं। ऐसे में चांद के दीदार के बाद व्रत खोलने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।