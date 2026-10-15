मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए हैं तो ध्यान दें...17 और 24 को लगेगा विशेष शिविर, BLO भी रहेंगे मौजूद

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे तथा नए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने 17 और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाकर शिविर लगाने का आदेश दिया है।अभियान के दौरान सभी बूथों पर बीएलओ वर्तमान मतदाता सूची और आवेदन प्रपत्रों के साथ मौजूद रहेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन विजय वर्धन तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर एसआइआर के बाद मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाताओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 17 और 24 अक्टूबर को सभी बूथों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।