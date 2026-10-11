छूटे और नए मतदाताओं की होगी तलाश, ताकि सूची में किए जा सकें शामिल... खुद भी कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) पर इन दिनों हंगामा मचा है। विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने सभी श्रेणी के छूटे और नए मतदाताओं की तलाश करके उनके नामों को मतदाता सूची में शामिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मियों को लगाकर घर-घर में छूटे और नए मतदाताओं की तलाश कराने की घोषणा की है।

साथ ही ऐसे मतदाताओं से खुद भी आनलाइन आवेदन करने की अपील की है। एसआइआर के बाद मेरठ जनपद की सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाता संख्या में छह लाख की कमी आई थी। इसके बाद जनपद में मतदाता सूची में ईपी रेश्यो (जनसंख्या-मतदाता अनुपात) और जेंड़र रेश्यो (महिला-पुरुष मतदाता अनुपात) मानक से काफी हो गया है। चुनाव आयोग ने भी इस पर चिंता जताते हुए इसमें सुधार के प्रयास करने का आदेश दिया है।