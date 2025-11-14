कमीश्नर साहब के पास बीएलओ को लेकर पहुंच गई पूरी रिपोर्ट, SIR अभियान में कर रहे हैं ये गलती
मेरठ में मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। राजनीतिक दलों ने बीएलओ और गणना प्रपत्र न पहुंचने की शिकायत की, जिसके बाद मंडलायुक्त ने भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया। जनप्रतिनिधियों ने प्रपत्र वितरण में देरी पर चिंता जताई और समय सीमा बढ़ाने की मांग की। कमिश्नर ने अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर मंडलायुक्त और एसआइआर अभियान के मेरठ मंडल के रोल प्रेक्षक भानु चंद्र गोस्वामी ने सभी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अभियान के दस दिन बाद भी मतदाताओं के घर पर बीएलओ और गणना प्रपत्र न पहुंचने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसा प्रयास करे कि समय से पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को अभियान का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीएलओ, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट और जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी समन्वय बैठक करें। उनके सहयोग से अभियान को पूर्ण करें।
कमिश्नर कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को आयोजित बैठक में कैंट विधायक अमित अग्रवाल, शहर विधायक रफीक अंसारी, सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद, सरधना विधायक अतुल प्रधान, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गूमी समेत अन्य दलों के पदाधिकारी पहुंचे।
सभी ने गणना प्रपत्रों के वितरण में विलंब पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्रों को वितरित करने, उन्हें भरवाकर वापस जमा कराने के लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का ही समय है लेकिन दस दिन बीतने के बाद भी प्रपत्र वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने अभियान का समय बढ़ाने अथवा इसमें कार्मिकों की संख्या बढ़ाने की मांग की।
कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने कहा कि एसआइआर अभियान से जुड़े अधिकारी लगातार जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के संपर्क में रहे। उनसे सहयोग प्राप्त करें। सरकारी बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करें। ताकि अभियान को गति मिल सके। बूथ लेवल एजेंट ही इस कार्य को त्वरित गति से पूरा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा प्रपत्र वितरण के कार्य की प्रगति की रोजाना समीक्षा की जाए। उसके कार्य का भौतिक निरीक्षण करके सत्यापन भी किया जाए।
बैठक में डीएम वीके सिंह, एडीएम प्रशासन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, एसडीएम सदर दीक्षा जोशी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार शर्मा के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल रहे।
