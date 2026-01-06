Language
    यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, SIR ड्राफ्ट लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद DM ने लोगों से की अपील

    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:03 PM (IST)

    मेरठ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने नए मतदाता बनाने का अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी डॉ. वी ...और पढ़ें

    जिलाधिकारी डा. वी के सिंह

    जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दौरान तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को मंगलवार को प्रकाशित करके मतदाताओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करा दिया गया। ये मतदाता सूची प्रत्येक बूथ, ब्लाक और स्थानीय निकाय कार्यालय, सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय पर उपलब्ध हैं।

    मंगलवार से ही इस सूची पर दावे और आपत्ति प्राप्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसी के साथ जिला प्रशासन ने नए मतदाता बनाने के अभियान का भी भव्य कार्यक्रम के दौरान शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने अपील की कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा तुरंत आवेदन करें और अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं वे भी नए मतदाता के रूप में फार्म 06 भरकर साक्ष्यों के साथ बीएलओ को प्राप्त करा दें।

    मंगलवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रेक्षागृह में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित करके विश्वविद्यालय और विभिन्न कालेजों के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया। जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने इस दौरान युवाओं से अपील की कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका प्रत्येक युवा अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन करे।

    उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा युवा के आवेदन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि एसआइआर अभियान के तहत गणना प्रपत्र भरवाकर तैयार की गई मतदाता सूची को आज मतदाताओं के निरीक्षण के लिए प्रकाशित करा दिया गया है। जनपद मेरठ की वेबसाइट पर भी इन मतदाता सूची में अपना नाम देखा जा सकता है।

    उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं का विवरण फोटो के साथ उपलब्ध है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है तो फार्म-06 (घोषणा पत्र के साथ) भरकर संबंधित बीएलओ को प्राप्त करा दें। आपत्ति अथवा सूची में शामिल नाम और उसके विवरण में संशोधन के लिए प्रारूप-7 और प्रारूप-8 (घोषणा-पत्र के साथ) भरकर आवेदन किया जा सकता है।

    वेबसाइट और एप पर भी करें आवेदन

    डीएम ने बताया कि नए मतदाता के लिए आवेदन चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in एवं वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आनलाइन फार्म-6 भरने वाले मतदाता को अपने परिवार के किसी सदस्य के फोटो पहचान पत्र की फोटो कापी अवश्य लगानी चाहिए। ताकि उनका नाम सही बूथ पर दर्ज हो सके।

    11 जनवरी को ग्रामसभा और वार्ड कमेटी की बैठक में सुनाई जाएंगी सूची

    डीएम ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अपने बूथ पर उपस्थित होकर 11 जनवरी 2026 को ग्रामसभा तथा वार्ड कमेटी की बैठक में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नामों को पढ़कर सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी नागरिक अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में चेक करके आवश्यक आवेदन समय से कर दें।


    ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल विधानसभावार मतदाता

    विधानसभा क्षेत्र मतदाता संख्या
    सिवालखास 2,80,346
    सरधना 2,88,621
    हस्तिनापुर 2,87,615
    किठौर 3,05,439
    मेरठ कैंट 2,88,972
    मेरठ शहर 2,27,909
    मेरठ दक्षिण 3,55,282
    कुल 20,34,184

    सूची से काटे गए मतदाताओं के नाम की संख्या (ASD मतदाता)

    विधानसभा क्षेत्र ASD मतदाताओं की संख्या
    सिवालखास 64,555
    सरधना 79,006
    हस्तिनापुर 64,550
    किठौर 64,740
    मेरठ कैंट 1,49,000
    मेरठ शहर 89,057
    मेरठ दक्षिण 1,54,739
    कुल 6,65,647