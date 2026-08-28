मेरठ: विशाल मेगा मार्ट में 3rd फ्लोर पर जाकर रुक गई लिफ्ट और गेट नहीं खुला, महिला डॉक्टर समेत 4 लोग फंसे
Meerut News: मेरठ के पल्लवपुरम स्थित विशाल मेगा मार्ट में गुरुवार शाम एक महिला चिकित्सक, छात्रा और दो अन्य लोग ...और पढ़ें
HighLights
भूतल से तीसरी मंजिल का बटन दबाने पर लिफ्ट बिना रुके ऊपर पहुंच गई।
पांच मिनट में मदद पहुंचने का आश्वासन मिला, मगर कोई मौके पर नहीं आया।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। पल्लवपुरम फेस-दो स्थित विशाल मेगा मार्ट में खरीदारी करने पहुंचीं महिला चिकित्सक, छात्रा और एक महिला अपने बेटे के साथ गुरुवार शाम लिफ्ट में करीब आधा घंटे तक फंसे रहे। भूतल से तीसरी मंजिल का बटन दबाने पर लिफ्ट बिना रुके ऊपर पहुंच गई, लेकिन वहां गेट नहीं खुला। अंदर मौजूद महिला चिकित्सक ने इमरजेंसी नंबर पर संपर्क किया।
पांच मिनट में मदद पहुंचने का आश्वासन मिला, मगर कोई कर्मचारी मौके पर नहीं आया। बाद में स्टोर पर आए एक ग्राहक ने दरवाजा खोलकर चारों को बाहर निकाला। स्टोर के असिस्टेंट मैनेजर ने घटना को तकनीकी खराबी बताते हुए लिफ्ट कंपनी को जांच के लिए सूचना देने की बात कही है।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी निवासी चिकित्सक डाॅ. आदिती रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए अपने मामा दिनेश कुमार के पल्लवपुरम फेस-दो में विशाल मेगा मार्ट के पीछे स्थित घर पर आई हुई हैं। दिनेश कुमार रुड़की रोड स्थित एसबीएस इंटर कालेज में शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6:20 बजे उनकी भांजी डाॅ. आदिती और बेटी नित्या राणा पल्लवपुरम फेस-दो की सर्विस रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में सामान खरीदने गई थीं।
ग्राउंड फ्लोर पर खरीदारी के बाद दोनों युवतियां लिफ्ट में सवार हुईं। लिफ्ट में एक महिला अपने बेटे के साथ मौजूद थी। नित्या राणा ने तीसरी मंजिल जाने के लिए बटन दबाया। विशाल मेगा मार्ट के असिस्टेंट मैनेजर रवि शर्मा के अनुसार संबंधित लिफ्ट बेसमेंट और तीसरी मंजिल के लिए संचालित नहीं होती। लिफ्ट का इस्तेमाल भूतल, प्रथम मंजिल व द्वितीय मंजिल तक आने-जाने के लिए किया जाता है।
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नित्या राणा ने बताया कि उन्होंने ही तीसरी मंजिल के लिए बटन दबाया था, बिना रूके लिफ्ट सीधे तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। वहां रुकने के बाद दरवाजा नहीं खुला। डाॅ. अदिति ने अंदर लगे इमरजेंसी नंबर पर फोन कर स्थिति की जानकारी दी।
आरोप है कि फोन उठाने वाले कर्मचारी ने पांच मिनट में पहुंचकर मदद करने की बात कही, लेकिन काफी देर तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। इसी बीच सूचना मिलने पर नित्या राणा का भाई निश्चल राणा भी मौके पर पहुंच गया।
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युवतियों के मुताबिक करीब 30 मिनट तक लिफ्ट के अंदर रहने के बाद स्टोर में आए एक ग्राहक युवक ने किसी तरह दरवाजा खोला और दोनों चारों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों युवतियों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान विशाल मेगा मार्ट के स्टाफ और शिफ्ट मैनेजर का रवैया संतोषजनक नहीं रहा। नित्या राणा दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और रक्षाबंधन के अवसर पर घर आई है। घटना के बाद दोनों युवतियां सकुशल स्वजन के साथ घर लौट गईं।
तकनीकी जांच के बाद सामने आएगी वजह
- सामान्य संचालन में लिफ्ट भूतल से द्वितीय तल तक जाती है।
- तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद गेट नहीं खुलने से परेशानी हुई।
- प्रबंधन ने संबंधित कंपनी को सूचना देकर जांच कराने की बात कही है।
- लिफ्ट की क्षमता 680 किलोग्राम बताई गई है।
- लिफ्ट वर्ष 2019 में लगी थी।
- दो सप्ताह पहले ही लिफ्ट की सर्विस हुई है।
- लिफ्ट एलिवेटर्स बिरला ग्रुप की है।
इनका कहना है...
बेसमेंट और तीसरी मंजिल पर कोई स्टोर नहीं है। बेसमेंट में इलेक्ट्रिक और अन्य सामान रखा जाता है। लिफ्ट भूतल से द्वितीय तल तक ही संचालित होती है तीसरी मंजिल तक लिफ्ट का पहुंचना तकनीकी गड़बड़ी है। संबंधित कंपनी को सूचना दे दी गई है और जांच कराई जाएगी।
-रवि शर्मा, असिस्टेंट मैनेजर, विशाल मेगा मार्ट, पल्लवपुरम।
लिफ्ट का विभाग में रजिस्ट्रेशन है। शुक्रवार को मौके पर टीम भेजकर इसकी जांच कराई जाएगी।
-सुनील कुमार सैनी, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा