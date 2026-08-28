मेरठ: विशाल मेगा मार्ट में 3rd फ्लोर पर जाकर रुक गई लिफ्ट और गेट नहीं खुला, महिला डॉक्टर समेत 4 लोग फंसे 

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। पल्लवपुरम फेस-दो स्थित विशाल मेगा मार्ट में खरीदारी करने पहुंचीं महिला चिकित्सक, छात्रा और एक महिला अपने बेटे के साथ गुरुवार शाम लिफ्ट में करीब आधा घंटे तक फंसे रहे। भूतल से तीसरी मंजिल का बटन दबाने पर लिफ्ट बिना रुके ऊपर पहुंच गई, लेकिन वहां गेट नहीं खुला। अंदर मौजूद महिला चिकित्सक ने इमरजेंसी नंबर पर संपर्क किया।

पांच मिनट में मदद पहुंचने का आश्वासन मिला, मगर कोई कर्मचारी मौके पर नहीं आया। बाद में स्टोर पर आए एक ग्राहक ने दरवाजा खोलकर चारों को बाहर निकाला। स्टोर के असिस्टेंट मैनेजर ने घटना को तकनीकी खराबी बताते हुए लिफ्ट कंपनी को जांच के लिए सूचना देने की बात कही है।

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी निवासी चिकित्सक डाॅ. आदिती रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए अपने मामा दिनेश कुमार के पल्लवपुरम फेस-दो में विशाल मेगा मार्ट के पीछे स्थित घर पर आई हुई हैं। दिनेश कुमार रुड़की रोड स्थित एसबीएस इंटर कालेज में शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम करीब 6:20 बजे उनकी भांजी डाॅ. आदिती और बेटी नित्या राणा पल्लवपुरम फेस-दो की सर्विस रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में सामान खरीदने गई थीं।

ग्राउंड फ्लोर पर खरीदारी के बाद दोनों युवतियां लिफ्ट में सवार हुईं। लिफ्ट में एक महिला अपने बेटे के साथ मौजूद थी। नित्या राणा ने तीसरी मंजिल जाने के लिए बटन दबाया। विशाल मेगा मार्ट के असिस्टेंट मैनेजर रवि शर्मा के अनुसार संबंधित लिफ्ट बेसमेंट और तीसरी मंजिल के लिए संचालित नहीं होती। लिफ्ट का इस्तेमाल भूतल, प्रथम मंजिल व द्वितीय मंजिल तक आने-जाने के लिए किया जाता है।