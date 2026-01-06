मेरठ में प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू, 77 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल
मेरठ में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं। जिले के 415 विद्यालयों में 77 हजार से अधिक परीक्षार् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपी बोर्ड की वर्ष-26 हाईस्कूल व इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्री बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने गत 23 दिसंबर-25 को ही जारी कर दिया था।
जिले में प्री बोर्ड परीक्षाएं छह से लेकर 16 जनवरी तक चलेंगी। पहली बार जिले के 415 विद्यालयों में यह परीक्षाएं एक साथ होंगी। बोर्ड की मुख्य परीक्षा की तर्ज पर होंगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से उपलब्ध कराए गए बोर्ड परीक्षा प्रश्नपत्रों से ही यह कराई जाएंगी। मंगलवार से हिंदी के प्रश्नपत्रों से परीक्षा की शुरूआत होगी।
परीक्षा का समय सुबह 10.30 से दोपहर 1.45 बजे तक रहेगा। बोर्ड की तरह ही 15 मिनट ही प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए भी दिए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि परीक्षा में 77 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ के प्रधानाचार्य उपेंद्र सिंह को नोडल व उप प्रधानाचार्य को सह नोडल तैनात किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।