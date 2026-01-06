मेरठ में प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू, 77 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपी बोर्ड की वर्ष-26 हाईस्कूल व इंटरमीडिएट प्री बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी। परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्री बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने गत 23 दिसंबर-25 को ही जारी कर दिया था।

जिले में प्री बोर्ड परीक्षाएं छह से लेकर 16 जनवरी तक चलेंगी। पहली बार जिले के 415 विद्यालयों में यह परीक्षाएं एक साथ होंगी। बोर्ड की मुख्य परीक्षा की तर्ज पर होंगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से उपलब्ध कराए गए बोर्ड परीक्षा प्रश्नपत्रों से ही यह कराई जाएंगी। मंगलवार से हिंदी के प्रश्नपत्रों से परीक्षा की शुरूआत होगी।