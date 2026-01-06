चांद का मुंह टेढ़ा है... यह रचना किसकी है ? UP बोर्ड की इंटर प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा गया यह सवाल

राजेंद्र शर्मा, मेरठ। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कि वर्ष-2026 की प्री बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले के सभी केंद्रों पर एक साथ शुरू हुई। पहले दिन हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में हिंदी विषय के प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई। परीक्षा में कई चर्चित सवाल पूछे गए।

जिले में 415 केंद्रों पर शुरू हुई परीक्षा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं की तर्ज पर शुरू हुईं। पूरे जिले के 415 केंद्रों पर यह परीक्षाएं शुरू हुई। मंगलवार से लेकर आगामी 16 जनवरी तक प्री बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। इन परीक्षाओं में 77 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं।पहले दिन हाई स्कूल व इंटरमीडिएट हिंदी विषय के प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई। यह परीक्षा पहली बार बोर्ड की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों से हो रही है। इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी विषय का पेपर सौ अंको का आया। यह प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल करना था। परीक्षार्थियों को 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए अतिरिक्त दिए गए।

परीक्षा में आए यह सवाल परीक्षा में सवाल था, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना किसकी है। चार विकल्प दिए गए थे, जिनमें से एक का चयन करना था। विकल्प के रूप में मुक्तिबोध, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल व नागार्जुन विकल्प दिए गए थे। सही उत्तर मुक्ति बोध रहा। दूसरा सवाल हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। पूछा गया था, विकल्प के रूप में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल दिया गया था। सही उत्तर रीतिकाल रहा।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया था। कल्पवृक्ष के लेखक कौन हैं। गोदान किस विधा की रचना है। विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। जय शंकर प्रसाद के नाटकों में किसकी प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। कबीर दास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए विकल्प दिए गए थे।

इन विषयों पर लिखने के लिए आए निबंध बाढ़ की समस्या कारण और निवारण, पर्यावरण संतुलन का मानवीय जीवन पर प्रभाव, भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी, नई शिक्षा नीति के विकास की संभावनाएं और नारी शिक्षा की दिशा व दशा शामिल है।