Meerut : हस्तिनापुर में दिनदहाड़े गोलियां बरसाकर दो लोगों की हत्या; लोगों में दहशत

अरविंद अपनी जान बचाने के लिए एक गली में भागा लेकिन हमलावरों ने उसे पीछा कर वही गोली मारी और गाली गलौज करते हुए घटना के बाद से नगर में दहशत का माहौल है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है घटना के तुरंत बाद एसडीएम अखिलेश यादव व सीओ आशीष शर्मा मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।

Meerut : हस्तिनापुर में दिनदहाड़े गोलियां बरसा दो लोगों की हत्या

