मेरठ में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच क्यों हुई तीखी नोंकझोक? एसपी यातायात ने शुरू किया नया अभियान

जागरण संवाददाता, मेरठ। कचहरी के बाहर चारों ओर सड़क पर बन रही अवैध पार्किंग को लेकर एसपी यातायात ने सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसपी यातायात ने सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाया और दोबारा से खड़े करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाने पर वकीलों और यातायात पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोंकझोक भी हुई। इस दौरान चार वाहनों के चालान भी किए गए।

कचहरी के बाहर व कमिश्नरी पार्क के चारों ओर सड़क पर वाहनों के खड़े होने से हर दिन जाम के हालात बन रहे है। जाम के कारण कचहरी नाले से कमिश्नरी पार्क पर पैदल चलना भी मुश्किल रहता है। जाम के कारण अक्सर यहां वाहन चालकों के बीच आपस में नोंकझोक हाेते नजर आती है।

लगातार लग रहे जाम के चलते साेमवार को एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्र ने अभियान चलाकर सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाया। वहीं, वाहनों को खड़ा कराने वाले ठेकेदारों को चेतावनी दी कि यदि सड़क पर वाहन खड़े कराए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही वाहन को भी सीज कर दिया जाएगा। वाहनों को हटवाने की जानकारी होने पर जिला व मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वकीलों संग मौके पर पहुंचे और वाहन हटाने का विरोध किया। इस दौरान वकीलों और यातायात पुलिस के बीच तीखी नोंकझोक भी हुई। बावजूद इसके एसपी यातायात ने चार वाहनों के चालान कराए।