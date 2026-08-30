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मेरठ में दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में एसपी ट्रैफिक ने दिए सवालों के जवाब, बताया कैसे कम होगा जाम

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:41 PM (IST)

एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने दैनिक जागरण के 'प्रश्न पहर' में मेरठ के जाम पर बात की। उन्होंने ई-रिक्शा स्टैंड, फ्री लेफ्ट टर्न व अतिक्रमण हटाने जैसे समाधान बताए।

एसपी ट्रैफिक ने दिए सवालों के जवाब।

एसपी ट्रैफिक ने दिए सवालों के जवाब।

HighLights

  1. 17 ई-रिक्शा स्टैंड, 37 चौराहों पर फ्री लेफ्ट टर्न सुविधा।

  2. अतिक्रमण, गलत पार्किंग पर कार्रवाई, लाइसेंस होंगे रद्द।

  3. आईटीएमएस से 96 हजार से अधिक ई-चालान, डिजिटल निगरानी।

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर जाम लगने की कई वजह हैं। ई-रिक्शों के सड़कों पर खड़े होने, यात्री उठाने के स्थान चिह्नित न होने और अधिकतर चौराहों पर फ्री लेफ्ट टर्न की सुविधा न होना इसका प्रमुख कारण है। यातायात पुलिस ने पूरा अध्ययन करने के बाद ये दोनों कमियां दूर करने के लिए नगर निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है।

रिपोर्ट में 17 स्थानों पर ई-रिक्शा स्टैंड और 37 चौराहों पर फ्री लेफ्ट टर्न की सुविधा देने की जरूरत बताई है। इससे प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। सड़कों पर वाहन खड़े करने और सड़क घेरकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

बार-बार विपरीत दिशा में चलने वालों और यातायात नियमों का पांच बार से अधिक उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यह बातें रविवार को ‘दैनिक जागरण’ कार्यालय में आयोजित ‘प्रश्न पहर’ कार्यक्रम में एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने कहीं। उन्होंने यातायात व्यवस्था और जाम की समस्या को लेकर टेलीफोन पर पूछे गए पाठकों के सवालों के जवाब भी दिए।

-सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाए जा रहे गढ़ रोड पर निर्धारित स्थान के बजाय सड़क पर वाहन खड़े हो रहे हैं। इससे जाम की स्थिति बनती है।
-राजीव सक्सेना, गढ़ रोड।
-इसे दिखवाया जाएगा। क्यूआरटी टीम भेजकर वाहन हटवाए जाएंगे।
-पिंकी छोले भटूरे वालों के सामने सड़क किनारे वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे जाम लगता है। यही स्थिति बेगमपुल की है।
- नवीन, मेरठ।

-पिंकी छोले भटूरे वालों के सामने बैरियर लगाए गए हैं। बेगमपुल पुलिस चौकी के पास लेफ्ट टर्न फ्री किया गया है।
-अतिक्रमण के चलते शहर की सड़कों पर जाम लग रहा है। इसे हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं होती।
-संजय गुप्ता, मंगलपांडे नगर।
-नगर निगम के साथ गत दिनों भुमिया पुल, खैरनगर में अभियान चलाया गया था। आगे भी अभियान चलाया जाएगा।
-फुटपाथ पर वाहन खड़े होने से पैदल चलने वालों का हक छिन रहा है। पैंठ बाजार सड़कों पर लग रहा है। इस पर रोक कब लगेगी।
- लोकेश खुराना, भगत सिंह मार्केट।

-वेंडिंग जोन और नान वेंडिंग जोन का चिह्नांकन नगर निगम को करना है। फुटपाथ खाली कराने के लिए निगम के साथ मिलकर अभियान चलाएंगे। पैंठ बाजार सड़कों पर न लगे, इसके लिए स्थान निर्धारित कराने पर जोर दिया जाएगा।
-नंगलाबट्टू-किला रोड पर जाम की समस्या है। इसका कारण अतिक्रमण और सड़क पर वाहन खड़े होना है।
-आशीष शर्मा, सर्वोदय कालोनी।
-क्यूआरटी टीम को मौके पर भेजा जाएगा। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सड़क को खाली कराया जाएगा।
-मेडिकल कॉलेज जाने वाली जागृति विहार रोड पर गुरुवार को साप्ताहिक पैंठ लगती है। इससे पूरी सड़क जाम हो जाती है।
-पवन, जागृति विहार।
-गुरुवार को मौके का आकस्मिक निरीक्षण कराने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

-लोकप्रिय हास्पिटल के सामने जाम रहता है। कालोनी की सड़क पर वाहन खड़े हो जाते हैं।
-मोहित गर्ग, मेरठ।
-गत दिनों 26 वाहनों के चालान किए गए थे। पार्किंग को लेकर हास्पिटल प्रबंधन से बात की गई है।
-दिल्ली छोले भटूरे व फ्लेवर रेस्टोरेंट के पास सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम लगता है। शनिवार-रविवार को समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है।
-राजीव नागपाल।

-कैंट बोर्ड ने आबूलेन के लिए दो पार्किंग स्थल बनाए हैं लेकिन लोग वहां वाहन नहीं खड़े करते। इसे लेकर व्यापारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी, ताकि व्यवस्था दुरुस्त की जा सके।
-जाम से निजात पाने को आइटीएमएस लागू हुआ था। दावा था कि कैमरों से नजर रखी जाएगी लेकिन इसके सुखद परिणाम नहीं दिख रहे हैं।
- अजय सेठी, प्रहलाद नगर।

-आइटीएमएस से यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के ई-चालान किए जा रहे हैं। इस साल अभी तक 96 हजार से ज्यादा चालान किए गए हैं। पांच बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस दिया जाएगा।
-दिल्ली-देहरादून बाईपास पर विपरीत दिशा से बहुत वाहन आते हैं। मेट्रो प्लाजा से बागपत रोड तक जाम की समस्या है।
- संजय सिंघल, बागपत रोड।

-विपरीत दिशा में चलने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कैमरे के जरिए चालान किए जा रहे हैं।
-रोहटा रोड पर शोभापुर पुलिस चौकी के पास आटो व ई रिक्शा खड़े रहते हैं। इनको हटाने की कार्रवाई की जाए।
- अनिल तोमर, रोहटा रोड।
-तीन दिन पहले टीम भेजकर हटवाए गए थे। फिर से क्यूआरटी टीम भेजेंगे। इससे बसों का संचालन भी सुगम होगा।

-सूरजकुंड रोड पर डिवाइडर किनारे वाहन खड़े होने से जाम लगता है।
-सूरज कर्णवाल, सूरजकुंड।
-आकस्मिक निरीक्षण कर इस समस्या को दिखवाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

जागरण के 5 सवाल
1- हर बार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अवैध कट बंद करने की बात होती है, लेकिन अवैध कटों के कारण हर सप्ताह कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। इन्हें बंद कराने को क्या किया जा रहा है। दिल्ली रोड, शाप्रिक्स माल के सामने और सदर बाजार जैसे व्यस्त बाजारों में मुख्य सड़क का आधा हिस्सा दुकानदारों के सामान और गलत तरीके से खड़े वाहनों से घिरा रहता है। इस पर स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं होती।

-लगभग 100 अवैध कट बंद किए गए हैं। स्थानीय लोग कट बंद करने का विरोध करते हैं। यू-टर्न लेकर चलने की आदत नहीं है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। फोटोग्राफिक चालान करने का अभियान जल्द चलाया जाएगा। बाजार क्षेत्रों में सड़क पर वाहन खड़े करने से जाम लगने की समस्या है।

इसका अध्ययन कराया गया है। आबूलेन में कैंट बोर्ड की दो पार्किंग होने के बाद भी लोग सड़क पर ही वाहन खड़े करते हैं। आबूलेन से ही सख्ती शुरू की जाएगी। दुकानदारों को भी सामान सड़क पटरी पर न रखने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। बेगमपुल पर रोड पटरी गत दिनों खाली कराई गई है।

2- दिल्ली रोड, दिल्ली-देहरादून हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे वाहन दुर्घटना का भी कारण बन रहे हैं। इन पर कार्रवाई की क्या कार्ययोजना है। रोजाना यातायात पुलिस जांच करती है। क्या कारण है कि यातायात पुलिस को आज तक अंडर एज ड्राइविंग करता कोई चालक नहीं मिला।

-विपरीत दिशा में चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोग निर्धारित यू-टर्न से घूमकर आने के बजाय विपरीत दिशा से जल्दी पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, जो दुर्घटना का कारण बनता है। ऐसे लोग स्वयं और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। पहली बार पकड़ने जाने पर चालान करके और समझाकर छोड़ा जा रहा है।

बार-बार ऐसा करने और यातायात के नियमों का पांच बार से अधिक उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ से इस संबंध में बातचीत हो गई है। अंडर एज ड्राइविंग करते चालकों का चालान करने की कार्रवाई की जाएगी।

3- गड्ढों से भरी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें और यू-टर्न की गलत डिजाइनिंग को ठीक करने के लिए पिछले छह महीनों में संबंधित विभागों के साथ कितनी बैठकें और क्या जमीनी सुधार हुए हैं। तीन साल पहले शहर में आठ आइटीएमएस चौराहे बनाए थे ताकि आसपास जाम न लगे। फिर भी जाम लगने के क्या कारण हैं। यही हालत दिल्ली रोड में बिजली बंबा बाईपास की है।

-जिला प्रशासन, नगर निगम, मेडा, पीडब्ल्यूडी के साथ तीन बैठकें हो चुकी हैं। ई-रिक्शा पार्किंग स्टैंड के लिए 17 स्थान चिह्नित करके दिए गए हैं। 37 चौराहे चिह्नित किए हैं, जिनका डिजाइन बदलने और वहां फ्री लेफ्ट टर्न बनाना जरूरी है। संबंधित विभागों को इस पर कार्रवाई करनी है।

सितंबर में इन पर काम शुरू होना है। ये व्यवस्थाएं ठीक होने पर जाम से बड़ी राहत मिल सकती है। आइटीएमएस में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी बढ़ गई है, लेकिन चौराहों को मानकों के अनुसार बनाने पर ही इसका सदुपयोग हो सकेगा। फिलहाल हापुड़ अड्डा सहित अन्य चौराहों पर बेरिकेडिंग लगाकर वाहनों को सुगमता से निकाला जा रहा है।

4- शहर के प्रमुख मार्गों (जैसे-बेगमपुल, हापुड़ अड्डा, दिल्ली रोड, भुमिया का पुल और बुढ़ाना गेट) पर अनियंत्रित ई-रिक्शा और आटो के अवैध स्टैंड जाम का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। इनके रूट और संख्या तय करने को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग की क्या ठोस नीति है।

-ई-रिक्शों की सड़क पर भरमार हैं। बिना पंजीकरण के चल रहे ई-रिक्शा असेंबल करने वाली दुकानों को बंद कराया जा रहा है। ई-रिक्शा स्टैंड के लिए 17 स्थान चिह्नित किए हैं। इससे अवैध स्टैंड समाप्त करने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है।

5- शहर के अंदर भारी वाहनों (कमर्शियल ट्रक और ट्रैक्टर-ट्राली) के प्रवेश के लिए तय समय-सीमा का खुलेआम उल्लंघन होता है, जिससे दिन में भी मुख्य मार्गों पर जाम और हादसों की स्थिति बनती है। इस पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कई बार चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर वाहनों के मनमाने चालान काटने या अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगते हैं।

पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने के लिए डिजिटल मानीटरिंग की क्या व्यवस्था है। शहर के अंदर रात 10 से सुबह छह बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश होता है। इसके बाद प्रतिबंध है। तय समयसीमा का उल्लंघन करने पर चालान काटे जा रहे हैं। वाहनों को पकड़ा जा रहा है। डिजिटल निगरानी और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए 36 चौराहों पर 243 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।