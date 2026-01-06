'हमारे इलाके की पुलिस हर माह खा जाती है 50 हजार रुपये का मुफ्त खाना,' मेरठ में कोतवाली पहुंचकर बोले चाट बाजार के व्यापारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। बुढ़ाना गेट चाट बाजार के व्यापारियों ने सोमवार को कोतवाली इंस्पेक्टर का घेराव किया। आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस दुकानदारों से प्रतिमाह 50 हजार रुपये का मुफ्त खाना खा जाती है। इसके एवज में दुकानों के सामने होने वाले अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि इंस्पेक्टर का तर्क है कि मंगलवार और शनिवार को अतिक्रमण की वजह से जाम लगता है। पुलिस ने जाम हटाने का प्रयास किया तो व्यापारी ऐसे आरोप लगा रहे हैं।

व्यापारी नेता अंकित गोयल के नेतृत्व में बुढ़ाना गेट चाट बाजार के व्यापारियों ने कोतवाली थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का घेराव किया। व्यापारियों को आरोप है रोजाना कोतवाली पुलिसकर्मी दुकानों से मुफ्त खाना मंगाते हैं। एक माह में करीब 50 हजार रुपये का खाना चौकी और थाने पर मंगाया जाता है।