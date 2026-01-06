'हमारे इलाके की पुलिस हर माह खा जाती है 50 हजार रुपये का मुफ्त खाना,' मेरठ में कोतवाली पहुंचकर बोले चाट बाजार के व्यापारी
जागरण संवाददाता, मेरठ। बुढ़ाना गेट चाट बाजार के व्यापारियों ने सोमवार को कोतवाली इंस्पेक्टर का घेराव किया। आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस दुकानदारों से प्रतिमाह 50 हजार रुपये का मुफ्त खाना खा जाती है। इसके एवज में दुकानों के सामने होने वाले अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि इंस्पेक्टर का तर्क है कि मंगलवार और शनिवार को अतिक्रमण की वजह से जाम लगता है। पुलिस ने जाम हटाने का प्रयास किया तो व्यापारी ऐसे आरोप लगा रहे हैं।
व्यापारी नेता अंकित गोयल के नेतृत्व में बुढ़ाना गेट चाट बाजार के व्यापारियों ने कोतवाली थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का घेराव किया। व्यापारियों को आरोप है रोजाना कोतवाली पुलिसकर्मी दुकानों से मुफ्त खाना मंगाते हैं। एक माह में करीब 50 हजार रुपये का खाना चौकी और थाने पर मंगाया जाता है।
इसके बदले में पुलिस दुकानों के बाहर लगने वाले अतिक्रमण को नजरअंदाज करती है। उधर, इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि थाने या चौकी पर कोई मुफ्त खाना नहीं मंगाता है। थाने पर रोजाना पुलिसकर्मियों की रसोई चलती है। दुकानदार दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं।
मद्रासी डोसा की बुढ़ाना गेट और बच्चा पार्क स्थित दुकान के सामने हर समय जाम लगता है। चौकी पर तैनात पुलिस को अतिक्रमण हटाने को कहा है, ताकि जाम से मुक्ति मिल सके। इंस्पेक्टर ने कहा कि दुकानदारों को समझाकर भेज दिया है।
मामले की जांच करेंगे एएसपी कोतवाली
उधर, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि बुढ़ाना गेट चाट बाजार की दुकानें रात में 12.30 बजे तक खुलती हैं जबकि बाजार 11 बजे तक खुलने का समय है। पुलिस ने बाजार बंद करा दिया था। इसके चलते दुकानदार मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मामले की जांच एएसपी कोतवाली को दी है।
