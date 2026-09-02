UP की पहली TOD आधारित टाउनशिप मेरठ में होगी विकसित, इसकी जमीन खरीद को लेकर यह है नया अपडेट

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश की पहली टीओडी (Transit Oriented Development) नीति आधारित टाउनशिप का चार गांवों की जमीन पर मेरठ विकास प्राधिकरण विकास करेगा। यह नीति नीचे दुकान और ऊपर मकान के माॅडल पर आधारित है। इसके लिए भले ही अब भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन खरीदने की तैयारी हो गई है, लेकिन किसान अभी भी समझौते के आधार पर मेरठ विकास प्राधिकरण (MEDA) को बैनामा कर रहे हैं।

तीन-चार महीने पहले भूमि अधिग्रहण कानून के तहत भूमि खरीदने के लिए तैयारी शुरू हो गई थी, उसके बाद भी तीन महीने में किसानों ने तीन हेक्टेयर भूमि बैनामा कर दिया है। दिल्ली रोड किनारे मोहिउद्दीनपुर, इकला, छज्जूपुर व कायस्थ गांवड़ी से कुल 294 हेक्टेयर भूमि खरीदी जानी है। इसमें 11 हेक्टेयर भूमि ग्राम सभा की है, जो जल्द ही जिला प्रशासन की ओर से मेडा के पक्ष में नामांतरित कर दी जाएगी। अब तक 160 हेक्टेयर की खरीद की जा चुकी है।

दरअसल, इस साल फरवरी-मार्च के आसपास किसानों ने समझौते के आधार पर दी जा रही भूमि पर कैपिटल गेन टैक्स का विरोध किया। इस टैक्स की छूट की मांग की लेकिन छूट न मिलने की स्थिति में किसानों ने समझौते के आधार पर भूमि देने से मना करने की योजना बनाई।

अप्रैल-मई के आसपास किसानों ने जब पूरी तरह से विरोध शुरू कर दिया तब मेडा ने अधिग्रहण कानून के तहत भूमि खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि किसान अधिग्रहण कानून के तहत भूमि देने के लिए सहमत हो गए क्योंकि इसमें कैपिटल गेन टैक्स की छूट मिल जाती है।

जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारी से संबंधित पत्रावली शासन को भेजी जा चुकी है, कुछ ही समय में शासन से अनुमति भी मिलने वाली है। हालांकि इसी बीच दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है कि छह जून तक जहां 157 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई थी वहीं अब यह बढ़कर 160 हेक्टेयर हो गई है।