मेरठ में 9 करोड़ की लागत से बनेगी बिल्डिंग, रजिस्ट्री कराने वालों को मिलेगी AC वेटिंग रूम, कैंटीन व पार्किंग की सुविधा

जागरण संवाददाता, मेरठ। अब जल्द ही मेरठ में निबंधन भवन बनकर तैयार हो जाएगा। जिसमें सभी निबंधन अधिकारी उपलब्ध होंगे। किसी भी समस्या पर आम जनता वरिष्ठ अधिकारी से मिल सकेगी। वहीं रजिस्ट्री के दौरान अपनी बारी का इंतजार करने के लिए अब धूप नहीं बल्कि एसी प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

सरकार ने कैबिनेट में स्वीकृति के बाद सिविल लाइन क्षेत्र में इसके लिए 4047 वर्ग मीटर जमीन निबंधन विभाग को आवंटित कर दी है। राज्यपाल की ओर से इस भूमि का पट्टा अनुबंध जिलाधिकारी करेंगे। एक से डेढ़ साल के भीतर भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा।

निबंधन भवन के लिए चयनित भूमि सिविल लाइन क्षेत्र में मवाना बस अड्डे के पास एडीएम प्रशासन के आवास के ठीक सामने स्थित सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की है। जिसका प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद निबंधन विभाग को आवंटन कर दिया है।

प्रमुख सचिव निबंधन अमित गुप्ता द्वारा जारी आदेश में राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी को पक्षकार बनकर निबंधन विभाग के साथ इस जमीन के 90 साल के पट्टे के पहले तीन साल का अनुबंध करने का आदेश दिया है। 9 करोड़ में एक से डेढ़ साल में बनेगा भवन निबंधन भवन के निर्माण के लिए शासन पहले से ही लगभग 9 करोड़ के प्रोजेक्ट को स्वीकृत करके यूपी सिडको को कार्यदायी एजेंसी नियुक्त कर चुका है। एआइजी निबंधन शर्मा नवीन कुमार एस का कहना है कि लगभग एक से डेढ़ साल में भवन बनकर तैयार हो जाएगा।