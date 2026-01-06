चप्पल उठाने घर में घुसे थे 5 दोस्त, खाली मकान देख नियत डोली और उड़ा ले गए 25 लाख का माल

जागरण संवाददाता, मेरठ। दवा व्यापारी के घर में चप्पल उठाने गए पांच युवकों ने घर को खाली देख नकदी सहित 25 लाख रुपये का माल साफ कर दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर चोरी किया पूरा माल बरामद कर लिया । पूछताछ के बाद पुलिस ने पांचों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा फतेह मस्जिद निवासी दवा व्यापारी खुर्रम मंजर के घर से ढाई लाख रुपये की नकदी सहित 25 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी हो गई थी।

घटना के दौरान दवा व्यापारी परिवार संग अपनी बहन के यहां बागपत गेट पर शादी समारोह में गए हुए थे। पुलिस ने दवा व्यापारी की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया था। थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने चोरी का राजफाश करते हुए दवा व्यापारी के पड़ोसी नाजिम, फैजान, हमदान निवासी मुहल्ला पड़ियान, सालिम निवासी जीबीआई पार्क थाना ब्रह्मपुरी व अजहर उर्फ अज्जू निवासी महाजन पाड़ा को गिरफ्तार किया है।

कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा कर पुलिस लाइन सभागार में जानकारी देते एसपी सिटी - इनसे बरामद नगदी ज्वैलरी व तमंचा ---जागरण पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह नाजिम के घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। इस दौरान दवा व्यापारी के घर की छत के जाल से अज्जू की चप्पल नीचे गिर गई थी। जाल टूटा हुआ था। चप्पल लाने के लिए पांचों युवक जाल को हटाकर मकान के अंदर घुस गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि घर के अंदर कोई नहीं है तो अज्जू ने चोरी करने की योजना बनाई।