मेरठ में दो छात्राओं के साथ टीचर ने की छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मेरठ में एक शिक्षक को दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद बच्चियों के परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र में एक शिक्षक ने दो बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ कर दी। बालिकाओं ने इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दी तो साेमवार को दोनाें बालिकाओं के अभिभावक स्कूल पहुंचे और आरोपित शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। जयदेवी नगर निवासी प्रदीप थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में शिक्षक है। आरोप है कि शिक्षक कुछ दिनों से बालिकाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था।
अभिभावकों ने स्कूल में किया हंगामा
शनिवार को दो बालिकाओं ने शिक्षक की हरकतों के बारे में अपने अभिभावकों को बताया। सूचना मिलते ही अभिभावक उसी समय स्कूल पहुंचे, लेकिन शिक्षक वहां से जा चुका था। सोमवार को दोनों बालिकाओं के अभिभावक दोबारा से स्कूल पहुंचे और आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हंगामा कर दिया।
मामले को तूल पकड़ते देख शिक्षक स्कूल से फरार हो गया। वहीं, हंगामे की सूचना पर पुलिस स्कूल पहुंची और पीड़ित अभिभावकों को आरोपित के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित अभिभावकों की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
थाना प्रभारी इलम सिंह पंवार का कहना है कि आरोपित प्रदीप के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
