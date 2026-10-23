टैक्स बकाया है!... तो माफी योजना का लाभ लें, मेरठ में 31522 व्यापारी आ रहे हैं योजना के दायरे में

जागरण संवाददाता, मेरठ। वाणिज्य कर विभाग की ब्याजमाफी योजना के दायरे में जनपद में 31522 व्यापारी आ रहे हैं। इन पर 646.60 करोड़ रुपये टैक्स का बकाया है। यह मूलधन है, उस पर ब्याज की रकम 959.68 करोड़ है। ब्याज माफी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के बकाया पर पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है। 10 लाख से अधिक और एक करोड़ तक के बकायेदारों को केवल 10 प्रतिशत ब्याज की रकम, एक करोड़ से अधिक और पांच करोड़ तक के बकाएदारों को 25 प्रतिशत और पांच करोड़ से अधिक बकायेदारों को 50 प्रतिशत बकाया ब्याज की रकम देनी होगी।

एडिशन कमिश्नर ग्रेड वन एचआर चौरसिया ने बताया कि विभाग के पोर्टल पर आन लाइन आवेदन करना होगा। इसमें अर्थदंड पर पूरी तरह छूट दी जाएगी। मेरठ में एक लाख रुपये तक के बकाएदार 21785 व्यापारी हैं, जबकि एक से 10 लाख रुपये तक 9500, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के 791, एक करोड़ से पांच करोड़ तक के 43 और पांच करोड़ से अधिक के केवल तीन बकाएदार हैं। टैक्स की यह मांग 31 दिसंबर 2025 तक की है।