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Meerut Sports University: BPES और BSc Yoga में प्रवेश को परखा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बनेगी मेरिट सूची

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:51 PM (IST)

मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में बीपीईएस और बीएससी योग के लिए शारीरिक व खेल कौशल दक्षता परीक्षण पूरे हुए। अब प्रवेश के लिए मेरिट सूची बनेगी, जबकि पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त को होगी।

मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में फिटनेस टेस्ट में पहुंचे अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच करते शिक्षक। जागरण

मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में फिटनेस टेस्ट में पहुंचे अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच करते शिक्षक। जागरण


HighLights

  1. बीपीईएस, बीएससी योग के शारीरिक, खेल कौशल परीक्षण पूरे।

  2. तीन चरणों में हुआ अभ्यर्थियों की दक्षता का मूल्यांकन।

  3. पीजी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त को, परिणाम 30 अगस्त।

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बैचलर आफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (बीपीईएस) और बीएससी योग में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट (शारीरिक दक्षता परीक्षण) और स्पोर्ट्स स्किल एफिशिएंसी टेस्ट (खेल कौशल दक्षता परीक्षण) बुधवार को पूरे हुए।

तीन चरणों में हुई प्रक्रिया में प्रतिभागियों की दक्षता दर्ज कर ली गई है। अब प्रवेश के लिए मेरिट बनेगी और उसके बाद विश्वविद्यालय के विभागों में प्रवेश होंगे। परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों की तकनीकी योग्यता, खेल कौशल और खेल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी क्षमता का आकलन किया गया।

खेल कौशल दक्षता परीक्षण को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया। पहले चरण में मूलभूत कौशल परीक्षण हुआ, जिसके लिए छह अंक निर्धारित थे। इसमें अभ्यर्थी द्वारा चुने गए खेल की बुनियादी तकनीकों का परीक्षण हुआ। तकनीक, सटीकता, समन्वय, नियंत्रण और कौशल के सही तरीके से निष्पादन के आधार पर अंक दिए गए।

विश्वविद्यालय की ओर से अनुमोदित खेलों की सूची में एथलेटिक्स, फुटबाल, बास्केटबाल, वालीबाल, हाकी, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, जूडो, बाक्सिंग, लान टेनिस, भारोत्तोलन, ताइक्वांडो, तीरंदाजी, शूटिंग, तैराकी और योग शामिल हैं।

परीक्षण के दूसरे चरण में अभ्यर्थी के खेल प्रदर्शन का आकलन वास्तविक मैच या सिम्युलेटेड गेम स्थिति में किया गया। इसमें केवल व्यक्तिगत कौशल ही नहीं, बल्कि खेल के दौरान उनके प्रभावी इस्तेमाल को भी परखा। अभ्यर्थी की निर्णय लेने की क्षमता, सामरिक जागरूकता, चाल-ढाल व समन्वय और खेल परिस्थितियों में कौशल के वास्तविक अनुप्रयोग को मूल्यांकन का आधार बनाया गया। यह देखा गया कि अभ्यर्थी दबाव और वास्तविक खेल परिस्थितियों में अपने कौशल का कितना प्रभावी इस्तेमाल कर सकते हैं।

नियमों और तकनीक की मौखिक परीक्षा

तीसरे चरण में विशेषज्ञों के पैनल ने अभ्यर्थी की मौखिक परीक्षा ली। इसमें अभ्यर्थी से उनके द्वारा चुने गए खेल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नियमों, खेल के आधिकारिक आयाम, तकनीकी शब्दावली, खेल शिष्टाचार और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर सवाल पूछे। इसका उद्देश्य यह जांचना था कि अभ्यर्थी को केवल खेल का व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसके नियमों और तकनीकी पक्ष की भी पर्याप्त जानकारी है।

पीजी डिप्लोमा की प्रवेश परीक्षा के बाद होगा फिटनेस टेस्ट

खेल विश्वविद्यालय की ओर से इस सत्र में शुरू किए जा रहे पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लेंगे। प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त को होगी।

इसके बाद 25 व 26 अगस्त को सीसीएसयू के खेल मैदान पर ही शारीरिक व कौशल दक्षता परीक्षण होंगे। परिणाम 30 अगस्त को जारी होगा। तीन से पांच सितंबर तक काउंसिलिंग, कागजातों का सत्यापन, फीस जमा और प्रवेश प्रक्रिया होगी। सात सितंबर को कक्षाओं का संचालन शुरू होगा।