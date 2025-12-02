SIR in UP: जिन लोगों ने अधूरा भरा है फॉर्म वो अब क्या करें? डीएम ने बीएलओ के साथ की मीटिंग
मेरठ में एसआईआर अभियान के तहत गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ गई है। जिले के 214 बूथों पर काम पूरा हो चुका है, लेकिन कई बूथों पर 30% से भी कम प्रपत्र जमा हुए हैं। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से 4 दिसंबर तक प्रपत्र जमा करने का आग्रह किया है। बीएलओ की समस्याओं को भी सुना गया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। एसआइआर अभियान में गणना प्रपत्र भरकर वापस देने तथा उन्हें आनलाइन फीड करने के लिए समय सीमा को चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया है। इससे अधिकारियों और अभियान में जुटे बीएलओ ने राहत की सांस ली है लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे बूथ भी हैं जिनमें 30 प्रतिशत गणना प्रपत्र भी भरकर वापस नहीं मिल पाए हैं।
प्रशासन ने अब ऐसे बूथों को ही लक्ष्य बनाने की तैयारी की है। वहीं जनपद में 214 बूथ ऐसे भी हैं जहां एसआइआर का काम पूरा किया जा चुका है। जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने गणना प्रपत्र तो जमा करा दिया लेकिन उनमें वर्ष 2003 का विवरण दर्ज नहीं किया है। ऐसे मतदाता अपना वर्ष 2003 का विवरण अभी भी बीएलओ को नोट करा सकते हैं।
चार दिसंबर तक सभी भरकर जमा करा दें गणना प्रपत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि मतदाता बढ़ी समय सीमा का इंतजार न करें। सभी मतदाता अपना गणना प्रपत्र भरकर चार दिसंबर तक जमा करा दें। ताकि प्रपत्रों की जांच करके उन्हें समय से आनलाइन फीड कराया जा सके। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने गणना प्रपत्र को अधूरा ही जमा करा दिया है।
उन्होंने वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना अथवा अपने माता पिता और दादा-दादी का विवरण नहीं दर्ज किया है। ऐसे मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग के पोर्टल पर मैप नहीं हो पा रहे हैं। नई मतदाता सूची में केवल उन मतदाताओं के नाम ही शामिल हो सकते हैं जिनका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से हो पा रहा है।
अगर अधूरा भरा है फॉर्म...
यदि कोई वर्ष 2003 में मतदाता नहीं बन पाया था तो उस समय उसके परिवार से माता-पिता, दादा-दादी या अन्य संबंधी मतदाता जरूर होंगे। उनका विवरण देने पर एसआइआर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वर्ष 2003 में अन्य जनपदों तथा दूसरे राज्यों की सूची में भी जिन लोगों के नाम दर्ज थे वे अपना वही पुराना विवरण बीएलओ को उपलब्ध करा दें। उनकी वोट बची रहेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अधूरा प्रपत्र जमा करा चुके हैं वे भी अपना पुराना विवरण अभी भी बीएलओ को दे सकते हैं।
मेरठ दक्षिण विधानसभा के बीएलओ की सुनी समस्याएं
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में सोमवार को मेरठ दक्षिण विधानसभा के सभी बीएलओ के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह, मतदाता निर्वाचक अधिकारी एसडीएम दीक्षा जोशी ने बैठक की। बीएलओ ने अपनी समस्याएं गिनाईं। कहा कि जो मतदाता कई बार जाने पर भी घरों पर नहीं मिल पा रहे हैं। उनका क्या करें।
अधिकारियों ने कहा कि ऐसे लोगों की खोज का प्रयास करें तथा न मिलने पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई करें। बीएलओ ने बताया कि दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के नाम भी दूसरे क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हैं। उन्होंने ऐसे नामों को सूची से हटाने का निर्देश दिया। एडीएम प्रशासन ने बताया कि सभी बीएलओ को अपना कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया।
एसआइआर में पिछड़े ये बूथ
- मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शिवपुरम मोहकमपुर के तीन बूथ 96, 97 और 99 में गणना प्रपत्रों की वापसी 35 प्रतिशत से कम है।
- मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र में टाउन हाल और फैज ए आम इंटर कालेज बूथ में गणना प्रपत्रों की वापसी 50 प्रतिशत से कम है।
- कैंट विधानसभा क्षेत्र के कलावती जूनियर हाईस्कूल भोला रोड और प्राथमिक विद्यालय लालकुर्ती में गणना प्रपत्रों की वापसी 30 प्रतिशत से कम है।
- किठौर विधानसभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय शोल्दा और उच्च प्राथमिक विद्यालय बिजौली में गणना प्रपत्रों की वापसी 40 प्रतिशत से कम है।
- हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय पूठी और गांधी स्मारक इंटर कालेज परीक्षितगढ़ में गणना प्रपत्रों की वापसी 40 प्रतिशत से कम है।
- सरधना विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महिला पालीटेक्निक कालेज दौराला के तीन बूथों पर गणना प्रपत्रों की वापसी 40 प्रतिशत से कम है।
- सिवालखास विधानसभा क्षेत्र में जनता इंटर कालेज गेझा और उच्च प्राथमिक विद्यालय जिंजोखर में गणना प्रपत्रों की वापसी 40 प्रतिशत से कम है।
इन बूथों में पूरा हो गया एसआइआर
विधानसभा क्षेत्र बूथों की संख्या
सिवालखास 26
सरधना 68
हस्तिनापुर 23
किठौर 39
मेरठ कैंट 11
मेरठ शहर 12
दक्षिण 35
कुल बूथ 214
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।