रेवाड़ी से मेरठ की तरफ जाने वाली ट्रेन आठ दिन से लगातार लेट, दिल्ली-गाजियाबाद में काम करने वाले लोग परेशान
मेरठ में शटल ट्रेन लगातार लेट होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। सोमवार को ट्रेन सवा तीन घंटे देरी से पहुंची। रेवाड़ी से मेरठ कैंट के बीच चलने वाली यह ट्रेन दिल्ली-गाजियाबाद के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। यात्री नई दिल्ली से मेरठ के लिए ईएमयू ट्रेन की मांग कर रहे हैं ताकि वे समय पर घर पहुंच सकें। सांसद अरुण गोविल से मदद की गुहार लगाई गई है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। शटल ट्रेन के लगातार विलंबित संचालन से दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैंं। सोमवार को ट्रेन की लेटलतीफी ने हलकान कर दिया। ट्रेन सवा तीन घंटे लेट रही। रात में ठंड बढ़ने से दैनिक यात्री और परेशान होते नजर आए। ट्रेेन संख्या 54411 रेवाड़ी से मेरठ कैंट के बीच संचालित होती है।
दिल्ली, गाजियाबाद जैसी जगहों में काम करने वाले लोगों और व्यापार के सिलसिले में प्रतिदिन आने वाले लोगों के लिए यह ट्रेन सबसे उपयुक्त है। यह ट्रेन रेवाड़ी से शाम 3:05, नई दिल्ली से शाम 6:14 और गाजियाबाद से रात 7:13 बजे चलकर मेरठ सिटी स्टेशन रात 8:23 और, मेरठ कैंट रात पौने नौ बजे पहुंचती है।
ट्रेन आठ दिनों से लगातार एक से डेढ़ घंटा विलंबित चल रही है। सोमवार को ट्रेन पौने 12 बजे मेरठ कैंट स्टेशन पहुंची। दैनिक यात्री तरुण मेहता और बिजेंद्र पाल ने बताया कि ट्रेन रेवाड़ी से ही विलंब से चल रही है इसके बाद नई दिल्ली या साहिबाबाद स्टेशन के आउटर पर इसे रोक दिया जाता है। उस समय वंदेभारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों को रवाना करने के लिए इसे रोका जाता है। जिससे ट्रेन रात 10 बजे के बाद मेरठ पहुंच रही है।
दैनिक यात्रियों ने शाम सवा छह या साढ़े छह बजे नई दिल्ली से मेरठ के लिए ईएमयू ट्रेन की मांग की है। जिससे वह सही समय पर घर पहुंच सकें। इसी तरह सुबह के समय शटल मेरठ से पौने सात बजे रवाना होती है दैनिक यात्रियों से सवा सात बजे मेरठ से नई दिल्ली के लिए ट्रेन दिए जाने की मांग रेल मंत्री से की है। सांसद अरुण गोविल से इसके लिए पहल करने की मांग की है।
