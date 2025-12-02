रेवाड़ी से मेरठ की तरफ जाने वाली ट्रेन आठ दिन से लगातार लेट, दिल्ली-गाजियाबाद में काम करने वाले लोग परेशान

जागरण संवाददाता, मेरठ। शटल ट्रेन के लगातार विलंबित संचालन से दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैंं। सोमवार को ट्रेन की लेटलतीफी ने हलकान कर दिया। ट्रेन सवा तीन घंटे लेट रही। रात में ठंड बढ़ने से दैनिक यात्री और परेशान होते नजर आए। ट्रेेन संख्या 54411 रेवाड़ी से मेरठ कैंट के बीच संचालित होती है।

दिल्ली, गाजियाबाद जैसी जगहों में काम करने वाले लोगों और व्यापार के सिलसिले में प्रतिदिन आने वाले लोगों के लिए यह ट्रेन सबसे उपयुक्त है। यह ट्रेन रेवाड़ी से शाम 3:05, नई दिल्ली से शाम 6:14 और गाजियाबाद से रात 7:13 बजे चलकर मेरठ सिटी स्टेशन रात 8:23 और, मेरठ कैंट रात पौने नौ बजे पहुंचती है।

ट्रेन आठ दिनों से लगातार एक से डेढ़ घंटा विलंबित चल रही है। सोमवार को ट्रेन पौने 12 बजे मेरठ कैंट स्टेशन पहुंची। दैनिक यात्री तरुण मेहता और बिजेंद्र पाल ने बताया कि ट्रेन रेवाड़ी से ही विलंब से चल रही है इसके बाद नई दिल्ली या साहिबाबाद स्टेशन के आउटर पर इसे रोक दिया जाता है। उस समय वंदेभारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों को रवाना करने के लिए इसे रोका जाता है। जिससे ट्रेन रात 10 बजे के बाद मेरठ पहुंच रही है।