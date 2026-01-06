Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कड़ाके की ठंड की वजह से 7 जनवरी तक बच्चों की रहेगी छुट्टी, मेरठ में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों का बदला समय

    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:27 PM (IST)

    मेरठ में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण, जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने प्री-नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। यह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कड़ाके की ठंड व कोहरे के चलते डीएम डा. वीके सिंह ने जिले के सभी बोर्ड के प्री-नर्सरी से लेकर आठवीं तक की कक्षाओं का छह एवं सात जनवरी का अवकाश घोषित किया है। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई व आइसीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों पर सख्ती से लागू होगा।

    जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक विद्यालयों का संचालन सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक ही होगा।साथ ही विद्यालयों की परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएंगी। उन्होंने डीएम के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी प्रधानाचार्यों को दिए हैं।