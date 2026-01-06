कड़ाके की ठंड की वजह से 7 जनवरी तक बच्चों की रहेगी छुट्टी, मेरठ में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों का बदला समय

जागरण संवाददाता, मेरठ। कड़ाके की ठंड व कोहरे के चलते डीएम डा. वीके सिंह ने जिले के सभी बोर्ड के प्री-नर्सरी से लेकर आठवीं तक की कक्षाओं का छह एवं सात जनवरी का अवकाश घोषित किया है। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई व आइसीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों पर सख्ती से लागू होगा।