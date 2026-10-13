ग्राहकों से गुलजार मेरठ के सदर बाजार में सिस्टम लाचार! ट्रैफिक जाम और लटकते बिजली के तार कर रहे परेशान

जागरण संवाददाता, मेरठ। कैंट क्षेत्र स्थित सदर बाजार और सदर सराफा प्रमुख बाजारों में शामिल हैं। यहां सुबह दुकानें खुलने से लेकर रात को बाजार बंद होने तक ग्राहकों की भीड़ रहती है। सामान्य दिनों में तो लोग जैसे-तैसे वाहन से भी बाजार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन त्योहारों के दौरान तो पैदल चलना तक दूभर हो जाता है।

इसी भीड़भाड़ के बीच जब बाजार में ई-रिक्शों का प्रवेश होता है तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। इसके बावजूद पार्किंग की मांग को लेकर कैंट बोर्ड गंभीर नहीं है। शौचालय तक का इंतजाम नहीं है। किसी व्यक्ति को शौचालय की जरूरत पड़ जाए तो बाजार में यह बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलेगी। खासकर महिलाओं को इसके चलते काफी असुविधा होती है।

बाजार में खास शिव चौक से शुरू होकर सदर थाने तक सदर बाजार फैला है। एक हिस्से में सराफा बाजार है दूसरे हिस्से में रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रानिक सामान, मोबाइल, बर्तन, लगेज सामग्री, साड़ी-सूट समेत अन्य सामान मिलता है। मिष्ठान व खानपान की प्रतिष्ठित दुकानें भी हैं।

समस्याएं, जिनका त्वरित निस्तारण जरूरी सदर बाजार में सड़क अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। ठेले वालों और सड़क पर रखे जाने वाले सामान को दुकानों की जद में व्यवस्थित करने की जरूरत है।

सदर बाजार में त्योहार पर सामान लाने-ले जाने वाले ई रिक्शों का समय निर्धारित होना चाहिए। ई-रिक्शों से ही जाम की स्थिति बनती है। रात में दुकान बंद होने के बाद सफाई होनी चाहिए।

बिजली पोलों पर लटकते केबल व तार कसे जाने चाहिए। बेवजह लगे केबल-तार हटाए जाने चाहिए। शार्ट सर्किट होने से आग लगने का खतरा है।

बंद व खराब स्ट्रीट लाइट ठीक की जाएं। सदर सब्जी मंडी की ओर से बेसहारा पशुओं को पकड़ा जाए। दीर्घकालिक समस्याएं सदर बाजार, सदर सराफा में पार्किंग की समस्या है। व्यापारी कैंट बोर्ड से आबूनाले किनारे एक मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की मांग कर रहे हैं।

सदर बाजार में जलनिकासी बाधित है। नालियों का नये सिर से निर्माण हो। जहां सड़क चौड़ी है, वहां फुटपाथ बनना चाहिए।

बाजार क्षेत्र की बिजली लाइन भूमिगत हो, ताकि शार्ट सर्किट से बाजार में आग लगने का खतरा न रहे।

जिन गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकतीं, वहां पानी भरने के प्वाइंट बनाने की जरूरत है। एक साल में भी नहीं बना पिंक शौचालय सदर बाजार में महिला शौचालय नहीं है। रंगसाज मुहल्ले का 50 साल पुराना शौचालय जर्जर अवस्था में है। इसे तोड़कर नये सिरे से बनाने की मांग पिछले साल व्यवस्थित बाजार अभियान के दौरान उठी थी। कैंट बोर्ड का दावा है कि यह पिंक शौचालय विधायक निधि से प्रस्तावित है। इस साल फिर से नवरात्र आ गया, लेकिन यह कार्य शुरू भी नहीं हुआ है।

कैंट विधायक अमित अग्रवाल का कहना है कि 21 लाख रुपये से पिंक शौचालय बनना है। त्योहारों के दौरान पुराना शौचालय तोड़ने से ग्राहकों और दुकानदारों को परेशानी होगी। वर्क आर्डर हो चुका है। पिंक शौचालय का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग दीपावली बाद शुरू करेगा।