48 ब्लैक स्पॉट्स पर हुईं सैकड़ों मौतों के बाद जागे जिम्मेदार, सड़क हादसों पर नकेल को रास्ता दिखाएंगे खास 'मिरर'

अनुज शर्मा, मेरठ। सड़क सुरक्षा समिति और अधिकारियों के दावों व तैयारियों के बावजूद जिले में सड़क हादसे बढ़ रहे है। पिछले साल 452 सड़क दुर्घटनाओं में 172 लोगों ने जान गवाई। वर्ष 2026 में 30 सितंबर तक सड़क दुर्घटनाओं की दो गुना हो गई। 841 दुर्घटना में 310 लोगों की जान गई और 875 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

कई नए ब्लैक स्पॉट्स चिंहित किए गए। गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ब्लैक स्पॉट्स की संख्या 23 से बढ़ाकर 48 पहुंच गई। इससे चिंतित यातायात विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने मौत रोकने की कार्ययोजना तैयार की है।

12 ऐसे ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित किए हैं, जो खतरनाक है और दृश्यता कम है। यहां कन्वैक्स मिरर ( उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके एक छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है ) लगाए जाएंगे। राजमार्गों, पुलों और सड़कों के किनारों पर क्रैश बैरियर ( धातु या स्टील बैरियर ), संकेतक, स्पीड दर्शित करते संकेतक, सड़क पर रेडियम पट्टी लगाएं जाएंगे। इनमें अधिकांश ब्लैक स्पाट राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैं।

अंधे मोड़ पर भी रास्ता दिखाएगा कन्वैक्स मिरर चिह्नित किए गए ब्लैक स्पॉट्स में से कई स्थल हाईवे पर अंडरपास के नीचे वाले हैं अथवा अंडरपास से हाईवे पर प्रवेश करने वाले स्थल हैं। जहां अंधा मोड़ होने के कारण वाहन चालकों को दूसरी ओर से आते वाहन दिखाई नहीं देते हैं। गति तेज होने के कारण दुर्घटना हो जाती है। कुछ स्थान तीव्र मोड़ वाले हैं जबकि कई स्थानों पर दृश्यता कम होने की समस्या है।

ऐसे स्थानों पर दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता दिखाने का कार्य कन्वैक्स मिरर करता है। सामने से वाहन आता देखकर चालक गति धीमा कर दुर्घटना से बच सकेगा। क्रैश बैरियर वाहनों ने गड़्ढों में गिरने से बचाएगा। संकेतक वाहन चालकों को सतर्क करेगा।

सड़क सुरक्षा समिति का आदेश तुरंत लगाएं कन्वैक्स मिरर हाल ही में मंडलीय और जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें हुईं। दोनों ही बैठकों में यह मुद्दा चर्चा का प्रमुख कारण रहा। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि एनएचएआइ, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी ) और अन्य विभाग इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। जिस पर मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी और जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द कन्वैक्स मिरर लगाने का सख्त निर्देश दिया।

इन ब्लैक स्पाट पर लगेंगे कन्वैक्स मिरर मेरठ-देहरादून हाईवे पर सुभारती विश्वविद्यालय के सामने कट

मेरठ-देहरादून हाईवे पर अंडरपास के नीचे खिरवा मोड़।

मेरठ-देहरादून हाईवे पर अंडरपास के नीचे करनाल मोड़

मेरठ-देहरादून हाईवे पर अंडरपास के नीचे बागपत मोड़

मेरठ-देहरादून हाईवे पर अंडरपास के नीचे बड़ौत मोड़

मेरठ-देहरादून हाईवे पर घुमावदार मोड़।

मेरठ-देहरादून हाईवे पर मोहिउद्दीनपुर मिल के सामने अंधा मोड़।

मेरठ-देहरादून हाईवे पर दौराला और भराला गांव के मोड़ वाला चौराहा।

मेरठ-करनाल हाईवे पर सरधना मोड (नानू तिराहा)

दौराला अंडरपास के नीचे लावड़, सरधना और मटौर मोड़।

मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर कैली अंडरपास।

गढ़ रोड पर मेडिकल कालेज के सामने।

शहर के भीतर दिल्ली रोड पर रिठानी में पीर वाला मोड। नोट : ये सभी अंधे मोड तथा कम दृश्यता वाले स्थान हैं।