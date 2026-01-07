मेरठ में कार सवार दंपती से मारपीट, गर्भवती महिला के पेट में मारी लात

जागरण संवाददाता, मेरठ। ससुराल से ससुर का जन्मदिन मनाकर घर लौट रहे दंपती के साथ रोडरेज में हुए विवाद के बाद स्कूटी सवार युवकों ने दंपती के साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी। जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। सदर बाजार पुलिस ने पीड़ित दंपती की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

ब्रहमपुरी निवासी दीपक कुमार ने बताया कि छह जनवरी को उनकी पत्नी श्रेया और ससुर प्रेमचंद लोधी का जन्मदिन रहता है। मंगलवार शाम को वह पत्नी के साथ अपनी ससुराल कंकरखेड़ा के कासमपुर ससुर का जन्मदिन मनाने गए थे। रात 11 बजे वह लोग वापस अपने घर आ रहे थे।

जब वह कासमपुर फाटक के पास पहुंचे तो विपरीत दिशा से आ रही स्कूटी से उनकी कार की साइड लग गई। आरोप है कि स्कूटी सवार युवकों ने अपने दोस्तों संग उनका पीछा कर उन्हें बांबे बाजार के पास व्हाइट हाउस होटल के सामने रोक लिया। आरोपितों ने दीपक को कार से उतारकर बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया।

श्रेया ने पति को बचाने की कोशिश की तो एक आरोपित ने उनके पेट में लात मार दी। श्रेया पांच महीने की गर्भवती है। पेट में लात लगते ही उसकी हालत बिगड़ गई। शोर-शराबा होने पर आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सदर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गंभीर हालत में साकेत स्थित धनवंतरी अस्पताल में भर्ती कराया।