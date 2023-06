Meerut News: कैंटर में घुसी तेज रफ्तार कार, एक की मौत; दूसरा घायल

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई। जबकि दूसरा घायल है। हादसे में कार के परखच्चे खड़ गए। जब कार सवार बुधवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे सरधना थाना क्षेत्र के नानू पुल चौराहे के पास पहुंचे। तभी पटरी मार्ग से होकर कैंटर जा रहा था। उसी दौरान कार कैंटर के घुस गई। दोनों वाहनों के गति तेज थी।

कैंटर में घुसी तेज रफ्तार कार, एक की मौत; दूसरा घायल

जागरण संवाददाता, सरधना: थाना क्षेत्र के नानू पुल चौराहे पर बुधवार सुबह तेज रफ्तार कार कैंटर में घुस गई। इस दौरान एक की मौत हो गई। वहीं, दूसरी गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती करवाया। जहां से उसे मेडिकल रेफर कर दिया। वहीं, कैंटर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। पंजाब के मोहाली निवासी सुल्तान उर्फ राज पुत्र जमील खान अपने साथी संजय खान पुत्र बसीर खान के साथ मंगलवार को मुरादाबाद के संभल से घर के लिए चले थे। उधर, चालक गाजियाबाद से कैंटर में इलेक्ट्रानिक उपकरण भरकर हरिद्वार के लिए चला था। कैंटर में घुसी तेज रफ्तार कार जब कार सवार बुधवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे सरधना थाना क्षेत्र के नानू पुल चौराहे के पास पहुंचे। तभी चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग से होकर कैंटर जा रहा था। उसी दौरान कार कैंटर के घुस गई। बताया गया कि दोनों वाहनों के गति तेज थी। आरोप है कि कैंटर चालक ने चौराहा पार करते समय अचानक ब्रेक ले लिए थे। जिससे यह हादसा हो गया और सुल्तान उर्फ राज की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल संजय खान को सीएचसी ले गई। जहां चिकित्सकों ने उसे मेडिकल रेफर कर दिया। खबर लिखे जाने तक पुलिस पंचायतनामा की तैयारी कर रही थी। हाईवे पर लगा जाम इस हादसे में कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं, चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर सलावा चौकी पर खड़ा करवा दिया। प्रभारी निरीक्षक रमाकांत पचौरी ने बताया कि कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया है। तहरीर मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

