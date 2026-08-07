मेरठ में राशन पर डाका: रिकॉर्ड में दर्ज 448 कुंतल गेहूं और चावल का स्टाॅक दुकान से गायब; सचिव और विक्रेता पर FIR

जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट क्षेत्र की एक उचित दर दुकान पर राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जांच में करीब 448.70 कुंतल गेहूं और चावल स्टाक से गायब मिले। डीएम की अनुमति के बाद बाद समिति के सचिव और अधिकृत विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई।

इस्लामाबाद प्रथम स्थित मैसर्स आजाद उपभोक्ता सहकारी समिति की उचित दर दुकान से राशन का हस्तांतरण खुर्शीदा बेगम की दुकान पर किया जाना था। इसके लिए कई बार निर्देश जारी किए गए, लेकिन राशन हस्तांतरित नहीं किया गया। 30 जुलाई को क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम ने दुकान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकृत विक्रेता विकास सक्सैना से कई बार संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

बाद में समिति के सचिव राहत अली की मौजूदगी में दुकान की जांच की गई। निरीक्षण में दुकान का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। अंदर राशन दुकान का बोर्ड रखा था और फर्श पर गेहूं व चावल बिखरे मिले, जबकि स्टाक में एक भी बोरी खाद्यान्न मौजूद नहीं थी। मौके पर अन्य सामान रखा मिला।

ऑनलाइन स्टाॅक और ई-पास मशीन के रिकार्ड के मिलान में पाया गया। दुकान में 268.77 कुंतल गेहूं और 179.93 कुंतल चावल, कुल 448.70 कुंतल खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन पूरा स्टाक गायब मिला। पूर्ति विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। चार अगस्त को समिति के सचिव राहत अली और अधिकृत विक्रेता विकास सक्सैना के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत लिसाड़ीगेट थाने में मुकदमा कराया।

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