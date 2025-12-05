Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Meerut: बाथरूम में पानी गर्म करते समय सिपाही को लगा करंट का झटका, 2 महीने के मासूम के सर से उठा पिता का साया

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:58 AM (IST)

    मेरठ में बाथरूम में इमर्शन रॉड से पानी गरम करते समय एक सिपाही को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे से दो महीने के बच्चे के सिर से पिता का सा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण मेरठ। आगरा के मलपुरा थाने में तैनात मेरठ के रहने वाले सिपाही की करंट लगने से मौत हो गई। वह बाथरूम में इमर्शन राड से पानी गर्म कर रहे थे। बचाने के प्रयास में साथी सिपाही को भी करंट का झटका लगा। साथी सिपाही व पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

    मेरठ के थाना दौराली के दादरी सकौती निवासी 29 वर्षीय निखिल मोतला वर्ष 2021 बैच के सिपाही थे। वह मलपुरा थाने में तैनात थे। बमरौली अहीर क्षेत्र की केसीआर कॉलोनी में किराये के मकान में साथी सिपाही आशीष के साथ रह रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्पेक्टर मलपुरा विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि निखिल गुरुवार सुबह नौ बजे बाथरूम में नहाने के लिए गए थे। करीब 45 मिनट तक जब वह वापस नहीं आए तो सिपाही आशीष उन्हें बाथरूम में देखने गए।

    निखिल बाथरूम में बेहोशी की हालत में पड़े थे। पास में ही बाल्टी में पानी गर्म करने वाली रॉड लगी थी। सिपाही आशीष ने निखिल को उठाने का प्रयास किया तो उन्हें में करंट का झटका लगा। उन्होंने शोर मचाते हुए रॉड के तार को निकाला।

    निखिल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद सिपाही के शव को पुलिस लाइन में लाया गया। यहां पुलिस अधिकारियों ने अंतिम विदाई दी। इसके बाद शव लेकर स्वजन मेरठ के लिए रवाना हो गए। निखिल की डेढ़ वर्ष पूर्व शादी हुई थी। दो महीने पहले घर में बेटी का जन्म हुआ था।

    डेढ़ साल पहले शादी हुई थी, दो महीने पहले पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया

    दौराला थाना क्षेत्र में सकौती के पास स्थित दादरी गांव प्रधान प्रवीन मोतला ने बताया कि गांव निवासी 27 वर्षीय निखिल पुत्र प्रदीप मोतला यूपी पुलिस में सिपाही थे, जिनकी वर्तमान में पोस्टिंग आगरा के मालपुरा थाने में थी।

    निखिल 2021 बैच के सिपाही थे। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व निखिल की शादी हुई थी। दो महीने पहले पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। निखिल के पिता प्रदीप मोतला मंडौरा गन्ना समिति में चेयरमैन हैं। प्रधान का कहना है कि उनके मोबाइल पर आगरा में मालपुरा थाना प्रभारी ने कॉल की, जिस पर थाना प्रभारी ने सिपाही निखिल की बाथरुम में करंट लगने से मौत होने की सूचना दी।

    प्रधान यह जानकारी सिपाही के स्वजन को दी। सूचना पर सिपाही के स्वजन और पत्नी का रोकर बुरा हाल था। पीड़ित स्वजन आगरा को रवाना हो गए। निखिल दो भाई हैं, जिनमें वह सबसे बड़े थे।