मेरठ के दहेली गेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अनाज मंडी से 2 लाख के अवैध पटाखे बरामद

जागरण संवाददाता, मेरठ। दहेली गेट पुलिस ने चेकिंग के दौरान अनाज मंडी से दीवाली पर बिक्री के लिए भंडारण किए गए अवैध पटाखे बरामद किए है। पटाखों की कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार दीवाली पर बिक्री के लिए भंडारण किए गए अवैध पटाखों के खिलाफ मंगलवार को अभियान चलाया गया था।